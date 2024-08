Sergio Vallejo, piloto de rally: "Lo más difícil para los pilotos en ocasiones es entrenar el oído"

Sergio Vallejo, toda una leyenda del automovilismo en España. Hoy se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Bicampeón de España en el mundo de los rallies. Dice que la culpa es de su padre que le llevó a ver una subida a Berán en Orense y el Rally de San Froilán. Corría el año 1983 y ahí empieza esa curiosidad por ese acelerón que parece no tiene fin y que todavía el coche puede dar más de sí. Trabajan él y sus hermanos en una empresa de vehículos. De repente, esperando el momento perfecto, hizo un pacto con su padre. Le dijo: "Cuando yo cumpla 18 años me compras un coche para correr".

"A mi padre le gustaba también, entonces fue un poco más fácil", comienza afirmando Vallejo sobre la compra del coche cuando cumplió la mayoría de edad. "Nos llevaba a ver las carreras. En cuanto vi el primer coche de carreras, yo dije, yo quiero hacer eso", dice sobre como empezó su afición por los coches. Sergio se sacó el carnet de conducir en un tiempo récord, al cumplir los dieciocho, un mes después ya tenía el carnet de conducir. "Cumplo años el 8 de enero y el 31 ya tenía el carnet. En abril ya hice el primer rally", afirma sobre su prematuro inicio en las carreras.









"Desde los ocho años conducía los coches dentro de la exposición. Movía los coches. Además, mis abuelos vivían en una aldea y mi madre cuando íbamos a ver a mis abuelos me dejaba conducir por los caminos de tierra. Tenía mucha experiencia y muchas horas de vuelo", afirma entre carcajadas Sergio.

Su primer coche fue un SEAT Panda. "Había una copa de promoción para jóvenes pilotos y ahí me apunté". "La primera carrera la recuerdo mucho mejor que otras. Creo que ya llevo 400 carreras o algo así y muchas no me acuerdo de nada, pero esa recuerdo el primer tramo, la tensión de salir. No se te olvida nunca, se te queda muy grabado, porque son tus inicios", dice sobre su primera experiencia al volante.

"Los nervios hoy en día los sigues teniendo, lo manejas mejor. Ya sabes un poco lo que puede pasar. Mides mejor que no te agarroten esos miedos", cree sobre los nervios y miedos al correr una carrera tras tanto tiempo de experiencia.

"Disfruto de aplicar una buena técnica de conducción. Tienes que tener mucho control, saber que tienes que hacer, como tienes que tener el coche y los neumáticos. Es todo un proceso de preparación, de control", dice sobre el proceso de conducción.

Para conseguir un coche competente para la carrera, en muchas ocasiones, muchos pilotos "le ayuda la familia. En mayor o menor medida, pero tiene que haberla". Sergio sigue siempre un pequeño ritual, se pone el casco dentro del coche. "Siempre tuve la sensación que tenía que entrenar la concentración. Yo lo hago siempre de la misma forma. Te ayuda a concentrarte y prepararte mejor para el momento en el que vas a dar lo mejor de ti".

"Lo más difícil para los pilotos en ocasiones es entrenar el oído. Tiene que haber una buena compenetración entre los dos". En asfalto o en tierra Sergio disfruta con el coche. Si son daños estéticos los que se causan como consecuencia de una caída o un volcado, se puede continuar la carrera sin ningún tipo de problema.

En una carrera, tras un volcado para tapar una fuga se necesitaba pimentón y el hermano de Sergio les dio pimientos. Una anécdota graciosa que recordaba Sergio.

"A fin de cuentas, en un rally gana el más rápido porque se suman los tiempos que invierte en el tramo. Pero, para ser el más rápido, no basta con ser el más rápido en un momento muy puntual. Tienes que ser muy constante. Hay detrás una estrategia y mucha gente que te ayuda a conseguir el objetivo", habla Sergio sobre la tarea grupal y de equipo en un rally.

"Hay que sacar el máximo partido al coche. Si no tienes el mejor coche, pues tienes que trabajar otras cosas que puede ser que un rival no las trabaje tanto", considera acerca de las posibilidades de un coche.

Si uno se pasa de frenada quizá no de tiempo a reaccionar y esté a punto de chocar. "Siempre intentas hasta el último instante salvar la situación y tienes que mantener la calma". "Hay un momento en el que el coche se empieza a degradar durante la carrera", continúa.

Pasarse de frenada

La Federación Española y las organizaciones está tratando de cuidar mucho al público, pero en ocasiones es difícil no pasarse de frenada. "Te hace sentirte muy mal, posiblemente no es culpa tuya porque estaban situados en un sitio donde no deben estar. Es responsabilidad de cada uno", cree sobre las irresponsabilidades del público.

Físicamente, los pilotos entrenan mucho la faceta aeróbica, pero también adquiere gran relevancia la cuestión psicológica y de la mente. "60% psicológico y 40% físico", cree Vallejo.

El Dakar es una de esas pruebas que muchos sueñan por correr. "Te lleva al límite, físicamente te castiga. Son muchas horas al volante", cree acerca del Dakar.









Participar en la pequeña pantalla

Sergio tuvo la oportunidad de hacer de doble en la serie gallega Fariña. "Yo tenía cierto parecido al sargento Touri, que luego te caracterizan y te pareces un poco más. Había que hacer una serie de persecuciones, en fin, cosas de acción de coche", afirma sobre su papel en la serie.

En la vida real, Vallejo conduce muy tranquilo. "Tienes que estar tan pendiente de lo que hacen los demás que tienes que andar con un margen de seguridad muy grande" concluye.