Sergio Ramírez: “En Nicaragua se está tratando de imitar el modelo cubano 60 años después de su fracaso”

Es la segunda vez que el escritor y Premio CervantesSergio Ramírezestá exiliado de su país, Nicaragua, tras haberle “despojado de mi nacionalidad” al ser declarado “traidor de la patria”. La primera fue bajo el régimen de Somoza en 1977, y si durante aquel exilio sí que volvió a Nicaragua porque “no se atrevió a meternos en la cárcel”, confiesa en ‘Herrera en COPE’ que esta vez no piensa en regresar a su país porque “estoy seguro de que iría a la cárcel y esto no me da ningún ánimo de volver a mi país”

En estos momentos hay más de 300 personas exiliadas de un país que “es una especie de pozo sin fondo donde la violencia contra cualquier atisbo de democracia en Nicaragua no tiene límite y hay que prepararse cada día para una nueva arbitrariedad”, manifiesta Ramírez.

Asegura el Premio Cervantes que “estamos ante un régimen totalitario como que estuviéramos de regreso en los años 60 en América Latina, cuando esos modelos tenían alguna vigencia como el modelo cubano” y pone en relieve que en Nicaragua “se está tratando de imitar el modelo cubano 60 años después de su fracaso”.





La dictadura familiar de los Ortega en Nicaragua





Y este es el dibujo que Ramírez nos hace de su país natal “Nicaragua es una dictadura familiar porque además de la mujer de Daniel Ortega también están involucrados sus hijos, que son muy numerosos, y cada uno tiene un sector del poder”. Cuenta el Premio Cervantes que “no hay canales de televisión ni estaciones de radio privados porque todos son de dominio de la familia Ortega, del dominio del Estado”.

Subraya el escritor que “por primera vez Nicaragua tiene un gobierno verdaderamente familiar” algo que no ocurría en la época de Somoza. Un régimen, dice Rodríguez, que “está en contra de la Iglesia católica, que ha desarticulado la empresa privada y ha cerrado todos los medios de comunicación”.

En definitiva, el gobierno de Nicaragua “es una dictadura familiar peor y más cruel que la que tuvimos durante el régimen de los Somoza”.

Recuera Ramírez el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que habla de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua y de la mala situación que atraviesa su país y del “papel marginal” que tiene su país en “los grandes juegos geopolíticos del mundo”.





Nicaragua en su memoria

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y, aunque ha asegurado que ahora mismo no puede volver, sí que añora y recuerda Nicaragua porque como dice “el país es la memoria, lo que uno guarda en la memoria de la infancia, mi pueblo natal”. Enumera Rodríguez algunas de las cosas que añora de su país “las calles de mi pueblo natal, nací en un pequeño pueblo al que siempre he querido regresar. A las calles de este pueblo, a mi casa, a mi biblioteca donde hacia mi trabajo literario…”