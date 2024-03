Sergio Barbosa: "Las elecciones catalanas son las únicas capaces de paralizar la tramitación de unos PGE"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este Jueves Santo, 28 de marzo de 2024.

Cuando llega este día, el calendario nos recuerda que, hace tiempo ya, un hombre reunió a sus doce, seguidores y cenó con ellos por última vez.

Aquel hombre sabía cuál iba a ser su destino y aun así lo aceptó, para redimir a todos los hombres y mujeres.

Y aquella historia tuvo una repercusión como no ha tenido ninguna otra. Y, por eso, llegados estos días, sigue habiendo hombres y mujeres que sienten la llamada.

Hombre y mujeres que necesitan salir al paso de una imagen para redimirse, para pedir perdón y para dar las gracias.

Es el sentimiento y el misterio de la Semana Santa que se desborda cuando un paso sale de una iglesia y que también lo hace, cuando la lluvia no lo permite.

Por eso ayer, algunos lloraron cuando su paso no salió, debido al mal tiempo. Y por eso los que sí tuvieron la suerte de salir en procesión se acordaron de sus semejantes.

Bueno, en lo que nos sumergimos una vez más en el misterio de la Pasión de Cristo. Lo que también vamos a notar es la Pasión de los precios.

Porque ahora que llega lo mollar de la Semana Santa es cuando la gente va a desenfundar las tarjetas de crédito y vamos a constatar que estamos ante la Semana Santa más cara de los últimos 20 años.

Ayer, sin ir más lejos, conocimos el dato adelantado del IPC de marzo, que nos ha venido a decir que los precios han subido cuatro décimas, para situar ese IPC en el 3’2%.

Al repunte han contribuido los precios de todo lo relacionado con el turismo y con el ocio, los carburantes y también que la luz vuelve a estar más cara, ahora que el IVA ha vuelto a pasar del 10 al 21 por ciento.

Los que pagamos la factura de la luz mes a mes ya hemos notado ese incremento en el último recibo.

Así que, por unas cosas o por otras, no acabamos de embridar esos precios que nos restan poder adquisitivo, con una inflación subyacente, que es verdad que ha bajado hasta situarse en el 3’3%. Pero que ese indicador siga por encima del 3 por ciento, a estas alturas, sigue siendo mucho.

La inflación subyacente, lo hemos dicho muchas veces, es la que mide realmente cómo se han encarecido los productos elaborados, más allá de parámetros más volátiles como el precio de la energía o los elementos frescos.

Y, lógicamente, es mejor tener una subyacente al 3’3%, que por encima del 6%, como hemos llegado a tener. Pero, a todo esto hay que sumar el efecto acumulativo del proceso inflacionista que hemos vivido para entender realmente el golpe que se han llevado, y que siguen llevando encima, las clases medias y, más si cabe, la población más vulnerable.

En fin, como hoy será un día festivo, así como más relajado, trataremos de hacer balance de la situación en lo económico. Para entender dónde estamos y qué podemos esperar a medio plazo.

Y entre tanto, pues hay más cuestiones que también ocupan la actualidad informativa. Por ejemplo, hay novedades en el culebrón de RTVE.

Ayer ya contábamos ese Juego de Tronos en el que las presiones de Moncloa para que el ente público contrate a un humorista de su agrado para competir con programas de cadenas privadas que no son de su agrado, que esas presiones monclovitas acabaron como el rosario de la aurora.

Porque la presidente en funciones, Elena Sánchez, que se oponía a contratar al humorista David Broncano al precio que fuera, decidió destituir al director de contenidos José Pablo López, que en línea con lo que desea Moncloa, sí estaba por la labor de contratar a Broncano fuera como fuera.

Ha sido un poco la lucha entre una visión de lo que tiene que ser una televisión pública con contenido de calidad sin obsesionarse por las audiencias y otra visión de ganar audiencia como sea, pero echando ese gasto al riñón del ente público y del contribuyente. Y además contratando a gente y productos del gusto del gobierno.

¿Dónde estuvo lo curioso? Pues que, a los pocos minutos de haber conseguido destituir a López, la señora Sánchez también fue destituida por el propio consejo. Después de matar, la mataron.

Los consejeros nombrados por el PSOE, que se habían opuesto al cese de López, se revolvieron contra ella y fueron fundamentales para cortar esa segunda cabeza, en una reunión del consejo de administración en la que los consejeros nombrados a propuestas del PP se pusieron las botas.

Porque dispararon a diestro y siniestro, ¿Qué si echamos a José Pablo López a propuesta de Elena Sánchez? Venga, pam, pam, pam.

¿Qué si echamos Elena Sánchez, a propuesta de los consejeros del PSOE? Venga también, pam, pam, pam.

Lo que pasa es que ayer, en la siguiente reunión en la que había que nombrar a un nuevo presidente interino de RTVE tras la escabechina del martes, los consejos del PP se quedaron en minoría.

Y el resto han elegido para tomar las riendas a Concepción Cascajosa.

Es decir, que, como en tantos otros organismos públicos, (que en teoría deberían mostrar una sana neutralidad política) lo que acabamos teniendo, por H o por B, es un capataz que o muestra una lealtad sanchista a prueba de bombas o directamente te enseña el carnet del PSOE con su foto y su nombre.

Con lo cual, se pueden ustedes imaginar, cómo va a acabar eso de la gestión del ente público, después de que el gobierno dijera esta semana, con la boca pequeña, que estaba muy preocupado y que había que garantizar la neutralidad de la RTVE.

Pues si verdad eso que dicen, ya están tardando en anunciar que la señora Cascajosa no puede ejercer ese puesto, ni que sea por seis meses de forma provisional, porque alguien que tiene carnet socialista no debería ostentar la presidencia de la televisión de todos, pagada por todos. Y menos si en la prueba para acceder al Consejo de 95 aspirantes, quedó la número 86.

La semana que viene se decide el polémico fichaje de David Broncano, por el que tanto ha presionado Moncloa. Ayer, el Consejo de Informativos exigió a los partidos políticos que dejen de manosear a la radio televisión pública de esta manera y la verdad es que no es para menos.

Y miren, todas estas cosas pasan, mientras las elecciones autonómicas que van a marcar el devenir de esta legislatura siguen calentando motores.

Se está hablando mucho de las elecciones catalanas, pero no hay que olvidar que antes de eso, habrá que celebrar elecciones en el País Vasco.

Y esos comicios van a estar también muy interesantes, porque el barómetro elaborado por el gobierno vasco ha venido a confirmar lo que ya apuntaban algunas encuestas privadas: que el PNV y Bildu estarían ahora mismo en un empate técnico, mientras el PSE y el PP se quedarán más o menos como están.

Es decir, que se confirma que aquí los únicos que han pescado en el río revuelto del Frankestein son los filoetarras y que Pedro Sánchez podría tener que elegir a quién deja gobernar en el País Vasco, con el apoyo del PSE.

O eliges a tus socios del PNV, o eliges a tus socios de Bildu. Y al que no elijas, pues seguramente lo dejarás mosqueado, con la problemática de que Sánchez los necesita a todos.

Hombre, en caso de elegir, lo más cómodo puede que sea optar por el PNV, porque ya hay una experiencia de gobiernos PNV-PSE y porque el PNV ya sabemos cómo se las gasta en el Congreso, cuando decide dejar caer a un presidente.

Pero si a Bildu le diera en el último momento por superar en votos al PNV y exigiera gobernar, como lista más votada, ahí Sánchez tendría una papeleta curiosa que obligaría a afinar mucho el famoso relato para explicar su decisión final, fuera la que fuera.

Y luego, lógicamente, están las elecciones catalanas del mes siguiente, en mayo, que como ya ha señalado algún comentarista, son las elecciones verdaderamente sistémicas en este país.

Las elecciones en Cataluña son las únicas capaces de paralizar la tramitación de unos PGE y en la que concurren unos personajes capaces de exigir que se les indulte y se les amnistíe, con tal de que un presidente del gobierno sin escrúpulos siga en el poder.

Sobra decir que aquí el PSOE, como se junta con lo mejor de cada casa, y los necesita a todos en su empeño por seguir en Moncloa de forma precaria, pues se ve también atrapado en el fuego cruzado entre ERC y Junts.

Que Junts, por cierto, ya no acude por sí solo a las elecciones. Ayer anunciaron que el nombre de su candidatura será “Junts + Puigdemont per Catalunya".

Vamos, si tuvieran que ganarse la vida como creativos publicitarios o poniendo nombres a grupos musicales, iban a pasar más hambre que un caracol en un cristal.



Y fíjese, en ese frenopático que es la política catalana, el PP va a tratar de aglutinar el voto de los catalanes constitucionalistas…

Para ello no sólo competirá con Vox y con lo que queda de Ciudadanos, sino también con el PSC, con la enorme capacidad que tiene el PSC para seguir convenciendo a muchos catalanes no nacionalistas de que el PSC no es un partido nacionalista aunque en la práctica sí lo sea.

Es precisamente lo que vino a denunciar ayer Núñez Feijóo. Tardaron mucho en ratificar a Fernández, después de que este no ocultara que no entendió esos vaivenes que se trajo Génova con Junts cuando el intento de investidura de Feijóo. Algo que no entendió Fernández ni muchos constitucionalistas catalanes a los que nadie tiene que explicar qué es Junts per Catalunya.

El caso es que, al final, con esto del adelanto electoral han entendido que lo mejor era aposta por Fernández en lugar de colocar al alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes o Dolors Montserrat. Y ha querido quitar hierro a las dudas.

Alejandro Fernández reconoce que fue un parto difícil y Feijóo dice que, si se toma su tiempo para elegir uno u otro candidato, es porque no le gusta actuar como si fuera un César.

Que para César ya están otros en la política española, que por cierto a veces se llevan algún que otro susto, de tanto que cogen el avión.