El sencillo truco para identificar si alguien te está mintiendo: comprobado por los médicos

¿Por qué la mentira nos salva? Esa es la pregunta que le ha hecho Carlos Herrera a Mar Amate. Según ella, ha estado durante esta semana "haciendo un ejercicio y he observado que miento bastante". Un estudio de la Universidad de Southampton en Reino Unido muestra que una persona normal puede decir 3 mentiras en una conversación de 10 minutos. Además, en este estudio no se incluyen ni las omisiones ni las exageraciones.

Curiosamente, hace ya bastantes años los psicólogos utilizaban un método con los niños que se llama 'paradigma de la resistencia a la tentación', este método lo usaban para averiguar cuando el ser humano empieza a mentir. El método consiste en meter a un niño en una habitación con un adulto. El adulto le dejaba un juguete, pero el niño no podía jugar con este. Cuando el adulto sale de la habitación, como es lógico, el niño empieza a jugar y, cuando el adulto vuelve y le pregunta al niño si ha tocado el juguete y este responde.

Resulta los niños de 2 y 3 años dicen la verdad, confiesan lo que han hecho. "Sin embargo, a partir de los 4 o 5 años, los niños mienten con mayor frecuencia. Y lo interesante es que a mayor edad, mayor es la competencia en los engaños. Es decir, van ejercitando esa mentira", explica Mar Amate en 'Herrera en COPE'.

¿Cómo saber cuando nos están mintiendo?

Hay una forma de saber cuando una persona nos está mintiendo. La clave está en la nariz (como los estás leyendo). Resulta que la nariz es el órgano en el que antes se refleja una mentira. ¿Cómo? La respuesta es muy sencilla. Cuando mentimos, la nariz tiende a hincharse y, darnos cuenta de dicho detalle, es crucial para saber que alguien no está diciendo la verdad. "Los médicos lo que han hecho es coger a mentirosos profesionales y les han hecho una tomografía axial computarizada (TAC). Se ven tantas conexiones neuronales que el cerebro se vuelve más brillante y más inteligente", comenta Amate.

Además, resulta que mentimos más por la tarde y por la noche. La razón de esto es que, a medida que avanza el día, vamos desgastando nuestro autocontrol."Estamos más cansados, hemos tomado 30 mil decisiones en el día y llega un momento en que esa brillantez no se da y lo que hacemos es que se nos escapa todo, de tal manera que empezamos a mentir más que en otro momento del día", añade.

La excepción que rompe la regla

Todos los miembros del equipo de 'Herrera en COPE' han confesado las veces que han llegado a mentir. Sin embargo, ha habido una persona que ha confirmado que no ha mentido nunca. Esa persona es Carlos Herrera: "Yo soy biológicamente incompatible con la mentira. No recuerdo en mi vida, ni de pequeño, un solo día en el que haya mentido". Algo que el resto del equipo ha puesto en duda. En cambio, según cuenta Herrera, su hija Rocío, de pequeña, no decía la verdad nunca, ni siquiera cuando era lo que más le convenía. "No decía la verdad nunca. Quedaba tan en evidencia que te la estaba metiendo doblada que me hacía mucha gracia", comenta Carlos Herrera.