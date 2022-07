Santiago Segura, en 'Herrera en COPE': “Me encantaba el cine pero pensaba que lo hacían seres privilegiados”

En pleno julio, hablar de las navidades puede resultar algo confuso. Pero no es algo que le preocupe demasiado a Santiago Segura. El actor y director acaba de estrenar 'Padre no hay más que uno 3', la tercera parte de la saga centrada en un padre y su relación con sus hijos que comenzó en 2019. Un filme que, en este caso, nos presenta a la familia mientras prepara las fiestas navideñas.

'Padre no hay más que uno 3' es la última película que estrena Segura en la gran pantalla pero no es la primera y mucho menos será la última. Ya que su afición por el cine viene desde bien pequeño: “Me encantaba el cine pero pensaba que lo hacían seres privilegiados. Semidioses, ¿no?”. Pero él, al venir de una familia de clase media, creía que era un sueño imposible: “No había nadie, nadie en la familia, dedicado al arte en ninguna de las generaciones. Y yo indagaba y decía: 'pero, ¿a esto se puede dedicar la gente así de a pie?' Y veía que no”.

Sin embargo, su familia seguía unida al cine. Y las salas las conocía desde bien pequeño gracias a su tío Felipe: “Él era acomodador. De hecho nos colaba en el cine de Salaverri, uno de esos cines de barrio. Mi padre decía: 'vamos al cine a ver al tío' y realmente íbamos al cine a ver la película”.

El cine es su gran pasión. Y todo comenzó con Mary Poppins, la primera película que vio completa con 3 años: “Me sentaron ahí y estuve aparcado horas. Me había quedado hipnotizado. Y recuerdo momentos de esa proyección, aunque no tengo recuerdos de esos tres años”. Sin embargo, su verdadera pasión son los cómics. Una anécdota que, según él, fue bastante graciosa: “Llegó un momento en el que mi madre me dijo: 'Hijo, es que nos tenemos que salir nosotros para que entren las porquerías de tus cómics'”. Eso le hizo vender algunos cómics, pero su afición se impuso y al final “acabé comprando más cómics”. Unas anécdotas de su infancia que representa en todas sus películas y que también podrá verse en 'Padre no hay más que uno 3'.