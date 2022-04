"Sánchez no revalida el cargo": la condición de Jorge Bustos para que el PSOE pierda la Moncloa

Jorge Bustos ha analizado la posición que mantiene actualmente el PSOE con su socio de coalición y con la, en principio, líder del movimiento post-Podemos: Yolanda Díaz. Y es que los socialistas se ven forzados a mantener un fino equilibrio, donde dependen de los 'morados' sus distintas versiones por España para mantenerse en el Gobierno, además de no dejarse comer por estos. Bustos, llega a la conclusión de lo que tiene que ocurrir para que, precisamente, el PSOE acabe desalojado de la Moncloa.

El apoyo 'envenenado' a Yolanda Díaz

Para Bustos está claro, el PSOE le "está haciendo la campaña a Yolanda Díaz, porque necesita ayuda". Y es que el periodista recuerda cómo la política gallega se encuentra "en esa especie de proceso de escucha, pegando la oreja al suelo a ver si viene el tren, pero no viene". Jorge Bustos considera que Unidas Podemos "es el flotador de Sánchez, si Yolanda Díaz no consigue ganar 20 escaños de todo lo que está a la izquierda del PSOE, Sánchez no revalida el cargo", se muestra tajante el colaborador de 'Herrera en COPE'.





Pedro Sánchez, según el análisis de Jorge Bustos, "necesita sostener un proyecto", el que todavía no ha conseguido armar Yolanda Díaz, "que está haciendo aguas antes de nacer", ha señalado. Y es que el periodista considera que la plataforma que prepara Díaz "se apoya en personas como Ada Colau o Mónica Oltra, que tienen serios problemas con la Justicia, entre otras cosas. Pero aparte, también hay un punto de humillación a Podemos. Hay un punto de venganza contra la criatura política de Pablo Iglesias, que hace unos años estuvo a punto de 'sorpassar' al propio PSOE", ha recordado.

El propósito de Sánchez con Yolanda Díaz

"Hay un intento de camuflar la verdadera naturaleza de la coalición de Sánchez", ha denunciado Bustos. Sánchez, según el periodista, "ha gobernado durante cuatro años con la extrema izquierda, con el único partido comunista que ha llegado al poder en toda Europa, y eso es obra de Sánchez", apunta el colaborador de 'Herrera en COPE'. "Lo que pasa es que necesita que los españoles no lo recuerden", acusa, aunque sin olvidar que en el momento actual, "con la imagen más amigable de Yolanda Díaz", el presidente Sánchez pretende vender una imagen en la "que él es el centroizquierda. No es el centroizquierda, en la vida", ha criticado duramente Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'.





