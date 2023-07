Sáenz de Buruaga, en COPE: "Vox imponía su entrada en el Gobierno a cambio de consejerías"

La popular María José Sáenz de Buruaga logró, el pasado lunes, la investidura como presidenta de Cantabria, la primera de la historia de la comunidad autónoma, gracias a la abstención del PRC.

Vox se mantuvo en el 'no', el PP cree que ello pasará factura a este partido para el próximo 23J y el PRC lo ve una "rabieta". Sáenz de Buruaga ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre el escenario político que se plantea en su autonomía y analizar la posición firme de partidos como Vox. ¿Cómo ha influido la negativa del partido de Abascal en esta comunidad?

Al comienzo de su charla con Herrera, Sáenz de Buruaga ha querido dar las gracias a los ciudadanos de Cantabria. "Emocionada y agradecida a ese inmenso caudal de confianza que nos otorgan los cántabros. Estoy deseando que terminemos de organizarnos para empezar a trabajar".





Tanto el PP como el partido regionalista, indica la recién investida presidenta de Cantabria, han hecho "un ejercicio de coherencia y aquello que comprometimos con los ciudadanos en la campaña electoral. Pedía una mayoría suficiente y contundente que nos permitiese gobernar en solitario".

"El acuerdo con el partido regionalista no conlleva un tipo de cargo en el Gobierno"

Revilla, asegura Sáenz de Buruaga, "dijo en todo momento que se presentaba para evitar un pacto PP-Vox y, por lo tanto, después de las elecciones fue bisagra. Tenía 8 diputados frente a los 15 del PP. Ha hecho un ejercicio de responsabilidad y coherencia permitiendo un gobierno en solitario. Yo me dirigí a todas las formaciones. Al partido regionalista, para que se abstuviera y me dirigí igualmente a Vox, porque no eran cosas incompatibles para que apoyaran o se abstuvieran".

Así, los populares cántabros firmaron un acuerdo con el partido regionalista a cambio de nada. "No conlleva un tipo de cargo en el Gobierno, ni ningún tipo de condicionante porque vamos a cumplir nuestro programa de gobierno, y ni ningún tipo de exclusión", explica. Además, en línea con este acuerdo, afirma que con la formación de Revilla ha sido posible hablar. Algo que no ha sucedido con Vox.

"Cualquier tipo de diálogo con ellos pasaba por imponer la entrada en el Gobierno a cambio de consejerías y eso no era a lo que me había comprometido con los cántabros".

Indica Sáenz de Buruaga que, en esta investidura, van a tener que hacer esfuerzos. "Vamos a tener que tener mucha cintura política. Tenemos un acuerdo puntual de investidura. Hay una buena predisposición al diálogo pero es un pacto de Gobierno, así que vamos a tener que escuchar y dialogar mucho. Vamos a tener que llegar a acuerdos puntuales con todos".

¿Y por dónde puede ir la legislatura? Para la presidenta cántabra, influye mucho la estrategia y actitud que adopte el partido regionalista, entre otras cuestiones. "Si el partido regionalista presiona en exceso y se empeña en bloquear este gobierno, puede provocar que gane peso Vox", asegura.

Por último, ha explicado que no tiene temor ni a escuchar ni a llegar a acuerdos. "He sido consejera de sanidad y de servicios sociales. Eso es un aprendizaje forzoso y forzado. Vengo de un partido con capacidad de diálogo. Creo que los acuerdos son muchos más fáciles cuando están en el camino de la sensatez y la madurez".