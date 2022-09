Sabrina Vega, campeona del mundo de ajedrez, explica los requisitos para ser un gran maestro ajedrecista

Este miércoles, Sabrina Vega ha acudido a 'Herrera en COPE' para ser entrevistada. Ella es popularmente conocida por ser una de las mejores ajedrecistas del mundo, gran maestro internacional, la mejor jugadora española de la historia, 8 veces campeona de España, subcampeona de Europa o premio Reina Sofía.

Su primer contacto con el ajedrez fue por casualidad, con tan solo 9 años. A Sabrina le dejaron elegir entre varias actividades y, de todas las que había, se quedó con el ajedrez. Esto fue el destino porque, aquella niña que veía como llegaban a su tierra los mayores maestros ajedrecistas del mundo, en 2016, se enfrentó a uno de ellos. El 22 de octubre de aquel año, Sabrina Vega venció al ex campeón mundial, Anatoly Karpov.

De su carrera, la profesional recuerda con mucho cariño el campeonato de Las Palmas, su tierra, en el año 1996: "Fue uno de los primeros contactos que tuve con la élite mundial y que me permitió ir despertando pasito a pasito ese amor que me acompaña en el día de hoy". "La ajedrez tiene algo, que quizás en cuestión de marketing no hemos podido transmitir al público, pero engancha", opina.









"Te exigen unas puntuaciones"



El primer torneo nacional lo disputó ese mismo año y, aunque era el primer año que jugaba, quedó segunda. Al igual que, un año más tarde, quedó quinta en el campeonato mundial femenino de Menorca y cuarta en Cannes, con 9 años. "Fue muy fortuita mi participación en este primer campeonato de España. Una niña con apenas 8 años, de Gran Canaria... Mi padre decidió que probásemos la experiencia. Fue una convivencia muy bonita", recuerda.

Por otro lado, ha querido explicar cómo funciona el mundo del ajedrez profesional. "Técnicamente, tenemos que pasar unos requisitos", comienza explicando Vega sobre cómo te llegar a convertir en un gran maestro ajedrecista. "Vas compitiendo y, en función del nivel y la calidad de juego que despiertes en ciertos niveles, tienes que enfrentarte a otros titulados, a una media de Elo", señala.

"El Elo de ajedrez es lo que mide el ranking, como la ATP, se ponen en unas posiciones. Pues según ese nivel, vas consiguiendo. Te exigen unas puntuaciones y, si las cumples, te van dando los títulos", aclara sobre cómo vas subiendo de nivel según las victorias que vaya acumulando.

"Pero, personalmente, es un proceso donde hacer una carrera, la carrera ajedrecística, donde siempre disfrutas intentando ser la mejor versión de ti mismo. Y los resultados, los títulos, son parte de ese reflejo, de ir avanzando e ir mejorando", reconoce Vega.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado