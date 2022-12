Rosa Lagarrigue: "Un mánager tiene que aconsejar y dar su opinión nunca decir lo que tiene que hacer cada uno"

Rosa Lagarrigue lleva más de 40 años llevando las riendas de numerosos artistas conocidos internacionalmente, como Mecano, Raphael, ÁlvaroSoler, Rozalén, AnaTorroja, … Hoy, le cuenta a Alberto Herrera como sintió el boom en sus inicios: “Lo viví de una manera muy natural, porque en aquel entonces, yo estaba dentro de ese sector y simplemente estaba trabajando y pasándomelo muy bien, entonces me centré en disfrutar”.

Uno de los muchos artistas que ha llevado ha sido el mencionado anteriormente Mecano, y ahí fue cuando decidió no llevar a un solo cantante: “La experiencia de un mánager con un solo artista no me parece positiva, yo tuve experiencia con Miguel Bosé, entonces me llamó Mecano y le dije que sí, pero que iba a montar una empresa de artistas”. “Fueron años muy divertidos, estábamos inventando el negocio. Mecano llenaba escenarios”. “Son artistas que no les paraba nada, nada le daba miedo. Tenían gran visión de todo”.

Ante el cambio que se está viviendo en la industria, Rosa dice: “Me divierto mucho, me encantan los cambios y las evoluciones”. “Observo, estudio, veo las generaciones, ...”. Y explica la función principal que tiene que hacer alguien que tenga un trabajo como el suyo: “Una mánager no es ni madre, ni padre, ni amigo pero si psicóloga”.