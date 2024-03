Rosa Díez: "Es la primera vez que la izquierda no tiene la calle; la ley de la amnistía la frenaremos"

Mañana, habrá manifestación en Cibeles con el siguiente lema: "Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!". La convocan más de un centenar de asociaciones. Hablamos sobre ello con Rosa Díez y, además, nos presenta su libro llamado: "¿Cómo hemos llegado a esto?".

Díez, al comienzo de su intervención, responde a la pregunta que plantea en su libro. "Hemos llegado hasta aquí como consecuencia de las decisiones que se fueron tomando a nuestro nombre y a nuestras espaldas. Creo que los españoles deben saber que no hay democracia en el mundo que haya salido indemne de presiones antisistemas y que protagoniza este presidente tan totalitario". Insiste en que hemos llegado a esta situación porque nos descuidamos y "pasó. Hay que actuar para frenar esta deriva".

Bolaños, este jueves, se felicitaba por la ley de amnistía. Dice que va a ser un referente mundial. Le pregunta Herrera a Díez qué futuro puede tener esta normativa.

Asegura que "la ley sí es sí fue un referente de la mala política y con esta pasa lo mismo. Por mucho que hagan referencias a la legislación europea, la verdad es que no tiene un pase. Esta ley se va a aprobar y no se va a aplicar porque va en contra de los estándares europeos. Es anticonstitucional porque es antidemocrática. No se puede proclamar que el código penal de la democracia no sea democrático".





Ángel Expósito nos preguntaba a todos en su 'paseíllo del Tron' que, si esta ley progresa adecuadamente y a cambio se aprueban los PGE, Sánchez podría estar tranquilo más allá de un pequeño tropezón para desarrollar la legislatura y respirar sin problemas.

"Sánchez no podrá seguir al frente del poder"

Rosa Díez explica, y en línea a la reflexión de Expósito, por qué Sánchez podrá estar tranquilo. "Es un psicópata. No le afecta. Vive tranquilo y duerme tranquilo. Realmente, el desarrollo y la aplicación de esta ley se va a frenar. Soy realista. No hay estándar europeo ni español que soporte una ley hecha para condonar los delitos y borrarlos y que no se aplique el código penal democrático", denuncia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La que fuera líder de UPyD, además, ha querido incidir en algo necesario para frenar a Sánchez (bajo su parecer): que la gente salga a la calle y los periodistas cumplen su función. Cree, de hecho, que "esta ley no se aplicará y Sánchez no podrá seguir al frente del poder. Si nos callamos, él se mantendrá durante más tiempo porque la última limitación que tiene para hacer el mal es el tiempo".





Sobre la manifestación que se celebra mañana y a la que hacíamos mención anteriormente, "son las mismas asociaciones que nos venimos movilizando. Asociaciones de toda España. Ciudadanos anónimos que ponen su trabajo y su dinero para organizarla. Hay que ayudar a la gente a expresarse y movilizarse. La convocamos hace 3 meses. No han hecho más que crecer los motivos para salir a la calle".

Otra cuestión sobre la que ha reflexionado Rosa Díez en 'Herrera en COPE' es una de las noticias más destacadas de las últimas semanas. El caso Koldo. Con dicho entramado, explica, se pervierte un poco la realidad porque "es el caso Sánchez, el caso Zapatero, el caso Begoña Gómez. Ahora ha saltado todo por los aires. Es un entramado que toca de lleno al gobierno de España".

Por último, está segura de algo: que fuera de nuestras fronteras nos miran y están siendo conscientes de lo que ocurre en España. "Y nos han visto con banderas europeas en la calle. No han podido mirar para otra parte. No es un consuelo. Es poner en valor una herramienta que tenemos: la de movilizarnos. Todos juntos salimos a denunciar lo que hace Sánchez y amparar a los que cumplen con su deber. Tenemos la calle y es la primera vez en la que, la llamada izquierda, no controla la calle".