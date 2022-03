Rosa Díez, en 'Herrera en COPE': “Si no contamos la historia de los maquetos se perderá para siempre”

Su último libro está escrito desde el corazón y la memoria. 'Maquetos. Una historia escrita para que nadie olvide' es el relato de tres generaciones de su familia, la de la política y escritora Rosa Díez y el tratamiento que recibieron al llegar al País Vasco. Como extraños, los denominados 'maquetos'. Un colectivo que fue considerado como extranjero tanto por parte del franquismo como del nacionalismo y acabaron siendo víctimas.

Un libro que, como ella misma ha confesado, “no tenía la intención de serlo” pero que surgió cuando estaba escribiendo su anterior novela, 'La demolición' con una clara intención, la de “dejárselos a mis hijos y a mis nietos para dejar ese testimonio vital que explica una realidad tan injusta como desconocida”.

Esa realidad a la que se refiere es la de los 'maquetos' y la ha escrito hablando de su familia pero que, realmente, es la “historia de varias generaciones de españoles que emigraron interiormente de España, en este caso al País Vasco, y sobre la que se ha escrito muy poco”. Por eso ha decidido escribir sobre ellos, ya que la política española creía que “si no lo contábamos quiénes aún vivíamos se perdería para siempre”.

Esa historia no afecta solo a los que llegaron al País Vasco, también a los que acabaron residiendo en Cataluña y a los que se conocía como 'charnegos' y que solo se distinguen de los demás porque no tuvieron la “suerte de haberse quedado en su lugar de origen, donde nacieron y no renunciaron a ser españoles”.

Personas como su padre, de quien ha querido acordarse la escritora española y le ha definido como un “socialista repúblicano que se fue al frente a defender y que lo detuvieron en la batalla de Santander cuando entraron los nacionales y acabó en un campo de concentración” y que regresó cuando terminó la guerra a Bilbao convirtiéndose así en uno de los 'maquetos' a los que Rosa Díez ha dedicado su último libro.