Rosa Díez desnuda a los fanáticos que apoyan a Sánchez en su ninguneo al Rey

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha dejado en evidencia a Pedro Sánchez y sus amistades con aquellos que buscan derrocar la democracia española. Lo ha hecho en 'Herrera en COPE', en la semana en tres tuits, la sección en la que repasa la actualidad política.

¿Acaso el Rey Sol tiene que pedir permisos? pic.twitter.com/fu7Oj5dBBW — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 2, 2019

"Es un tuit que escribí el día que se iniciaba la cumbre del clima. Sánchez, que aún no había dado explicaciones por el mayor caso de corrupción de la historia democrática, los ERE, ha marginado una vez más al jefe del Estado. Y no es casual. Sánchez se ha autoproclamado presidente designado, ha nombrado vicepresidente y no es casual. Todo esto contribuye a que esta gente con la que Sánchez pretende formar gobierno destruya el sistema del 78".

“Fanáticos”. Curioso adjetivo el elegido por Sánchez, el Presidente en funciones q está negociando la renovación de su contrato con los mayores fanáticos de España, los condenados por sedición y terrorismo,los racistas y los defensores del sátrapa Maduro. https://t.co/KW9MEcs1Pw — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 2, 2019

“Esta fue la primera intervención de Sánchez en la cumbre que dijo que solo los fanáticos negaban el cambio climático. Fanático es un adjetivo que se podría utilizar con todos aquellos que quieren derribar el sistema”.

La verdad es que hace falta mucho tino para conseguir juntar en el Congreso de los Diputados a tanto mediocre, maleducado, antisistema, irresponsable, indocumentado, ambicioso... Vamos, a tanta gentecilla a la que nunca elegirías ni para presidente de tu comunidad de vecinos. — Rosa Díez (@rosadiezglez) December 4, 2019

“Vi la sesión constitutiva de las Cortes y es lamentable. Dan una mala imagen de las instituciones porque tienen muy poco afecto a la democracia. Si fueran fontaneros no los llamarías a tu casa”.