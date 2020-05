Rosa Díez alerta de cuál es la "nueva normalidad" que pretenden implantar en España Sánchez e Iglesias

Rosa Díez ha criticado que Pedro Sánchez busque arruinar España y convertirlo en un país subvencionado para que la gente tenga miedo y se convierta en súbdita. En su repaso semanal a la actualidad política en "Herrera en COPE", Díez considera que el Gobierno "juega con el miedo de la gente" para que se comporte de manera "dócil". Ademñas, ella considera que Sánchez está usando el estado de alarma de forma abusiva para regular "cosas que no tienen nada que ver con la salud y demostrar quién manda". "Es claramente un tic totalitario", ha advertido Díez. Y añade: "La nueva normalidad que quieren Sánchez e Iglesias se parece mucho la de Cuba y Venezuela".

Díez también ha criticado la satisfacción de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por llegar a una cifra "histórica" de subvenciones a parados. "No se puede ser más cenutria. Se alegra de que España haya llegado a una situación de más parados que nunca. Y la inmensa de la mayoría de los que daban 'like' al tuit de la ministra estaban felices. Presumían de que España se hubiera convertido en el campeón de los parados", ha reprochado Díez.

La exdiputada lamenta que Sánchez no haya copiado a Merkel, "que hizo test masivos y confinamientos selectivos para salvar vidas y proteger su economía". "Él hizo todo lo contrario y ahora tenemos el desastre de las vidas humanas, pero luego vendrán la pobreza y la miseria. La OMS advirtió que quienes siguieron en enero sus recomendaciones han ido mejor. España, claramente, está entre los que no siguió dichas recomendaciones y la responsabilidad máxima es del Gobierno de España", ha concluido.

Tenemos derecho a saber quienes son los "expertos" que deciden sobre nuestra vida y nuestra libertad.

Opinar no es un delito.

La casa no es una prisión.

La mascarilla no es una mordaza.

Somos ciudadanos, no somos súbditos.

Somos responsables, no obedientes.