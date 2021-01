Reservas ficticias en hoteles para eludir los cierres perimetrales: la picaresca de los más egoístas

Los cierres perimetrales en diversas comunidades autónomas como consecuencia del coronavirus han despertado la astucia en algunos usuarios, que hacen reservas en hoteles para eludir el confinamiento decretado por algunas autonomías. Así lo ha deslizado este viernes en 'Herrera en COPE' Toño González, gerente de un hotel en Carnota, en La Coruña.

Para proteger a estos negocios de la covid y de la picaresca de algunos, Miguel Rodríguez, gerente del Hotel Ancora, también en Galicia, ha dicho que solo trabajan con trabajadores de empresas. "Lo que hacemos es cerrar el fin de semana y no damos habitaciones más que a empresas", ha dicho.

Además, en su hotel han adoptado "medidas drásticas" como la instalación en las habitaciones de microondas, de forma que los usuarios "desayunan allí. No tienen contacto con nadie. Solo para hacer el check- in o para pagar, salvo que lo hagan por transferencia. "No damos habitaciones más que a empresas que vengan con PCR y con las medidas de seguridad", ha recalcado el hostelero.

Y es que, como ha dicho, si él enferma se arruina, por lo que ha extremado las precauciones para proteger su salud y su negocio.