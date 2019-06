El reproche de Herrera a Laura Borràs, sustituta de Jordi Sànchez, tras sus palabras al Rey

“Hay tontos con balcones a la calle”. Así ha comenzado Carlos Herrera comentando uno de los 'sonidos del día' que se ha podido escuchar en su programa a las 8:10 de la mañana.

El Tribunal Supremo (TS) denegó a Jordi Sànchez, diputado suspendido y en prisión preventiva por la causa del 'procés', la posibilidad de salir de prisión para ir a la ronda de consultas con el Rey, por lo que JxCat enviará a LauraBorràs

La reacción de JxCat ante esta negativa del Supremo ha sido anunciar que será Laura Borràs, exconsellera de la Generalitat y número dos en la candidatura al Congreso que lideró Sànchez el 28A, quien lo sustituirá en la ronda de consultas con Felipe VI.

"Yo misma iré a ver al Rey para recordarle de viva voz lo que seguramente el TS ha querido impedir, y es recordarle que en este reino tan bonito existen los presos políticos", ha explicado Borràs en declaraciones desde el Parlament.

"Aunque él no lo quiera recibir, yo seré su voz", ha agregado.

Hay tontos y tontos

Ante estas declaraciones, Carlos Herrera no ha podido resistir y le ha contestado con rotundidad durante su monólogo y en los 'sonidos del día': “Borràs era consejera de cultura y ha dado bastantes muestras del sectarismo, animadversión a la lengua castellana, que medio domina y medio patea”, ha lamentado.

Sobre sus palabras del “reino”, el director de 'Herrera en COPE' le ha reprochado que si este no queda bonito es precisamente por la “presencia de elementos como Laura Borràs”. “El reino sería infinitamente más bonito sin estas escorias de la política”, ha sentenciado.

El comunicador se ha mostrado muy directo y claro: “Hay tontos con balcones a la callle y, tontos con balcones a la calle y chaflán, y local comercial a la calle. Esto ya es el sumo”, ha ironizado.

“En Cataluña no hay presupuestos desde hace dos años, donde no se gobierna, no se toman decisiones importantes para la vida de los ciudadanos y se pierde el tiempo miserablemente en esa espiral de autoalimentación de presos políticos, independencias, repúblicas inexistentes y corrupción. Mucha corrupción. Eso se lo podría contar 'Laurita Borràs' al Rey si encuentra las palabras adecuadas en castellano. Para eso hay que haberlo estudiado un poco”, ha dicho Herrera tajantemente.

El Supremo consideró que, en este caso, no concurren los "importantes y comprobados motivos" que justificarían el permiso para que Sànchez saliera de la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Además, a la hora de valorar "la potencial afectación del derecho de participación" de Sànchez, el alto tribunal indicó en un auto que el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana es "perfectamente sustituible" por cualquier otro miembro de su candidatura.