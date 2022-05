El reproche de Carlos Herrera a Luis Enrique por su convocatoria: "No me ha hecho caso"

La lista de un seleccionador para los próximos partidos de España es siempre un quebradero de cabeza. No en vano todos y cada uno de los españoles llevamos una lista propia, pero muy pocos son los que tienen la oportunidad de expresárselo de viva voz a Luis Enrique, quien realmente ha realizado la lista con la que la Selección Española competirá en los partidos que están por venir de la Liga de Naciones. Carlos Herrera pudo pedirle la inclusión de un jugador en la final de Copa del Rey, petición que hoy no se ha visto cumplida.

El reproche de Herrera a Luis Enrique

"¿Qué pasa con la lista?", le preguntaba deseoso de comentar el tema Carlos Herrera a José Antonio Naranjo. Este último, sorprendido por la insistencia del director de 'Herrera en COPE' le respondía: "Si son 50 y no conozco ni a la mitad", tras lo que Carlos Herrera ha querido hacer un repaso pormenorizado de qué jugadores van, por eso de comprobar si realmente conoce o no a los jugadores.





"¿Está Busquets?", preguntaba Herrera. "Claro, el encargado de los chiquillos", bromeaba Naranjo. "¿Pedri está en la lista?", a lo que Naranjo explicaba: "Pedri no está en la lista, porque está lesionado". Aun así, Carlos Herrera mostraba algo de esperanza sobre la convocatoria: "Pero bueno, esta lista no es la del mundial, es la de la Liga de Naciones". Efectivamente, José Antonio Naranjo así se lo confirmaba a Carlos Herrera, al que le explicaba que parece que de momento Luis Enrique "ha metido a Asensio por tontear, pero Asensio no irá. La lista es Luis Enrique en estado puro", ha comentado el colaborador de 'Herrera en COPE'.

Ha sido la última frase de Carlos Herrera la que ha terminado por dirigir un dardo al seleccionador nacional, con el que tuvo la oportunidad de hablar en persona en la final de Copa del Rey que se llevó el Betis: "Ninguno del Betis, ni del Sevilla, ni está Morales. No me ha hecho caso, bueno", se ha lamentado el comunicador, que le pidió expresamente en su momento que convocase al mítico jugador del Levante.

El día que Herrera le pidió a Luis Enrique que convocase a Morales

Carlos Herrera celebró la victoria del Betis en la Copa del Rey como pocos. El líder del prime time de la radio en España homenajeó en COPE al equipo sevillano ante su triunfo en la competición del K.O. Y es que el mismo Herrera pudo estar en La Cartuja, el estadio en el que se celebró la final, siguiendo de cerca la victoria del equipo entrenado por Pellegrini, del que es un declarado aficionado. En ese mismo lugar, Herrera confesó en su momento que tuvo oportunidad de hablar con el seleccionador nacional, con Luis Enrique, al que le pidió que convocase a Morales.

Audio





Así contaba Herrera su conversación con Luis Enrique: "En el partido de fútbol estuve tomando un vasito con Luis Enrique y le digo: «Escúchame, tienes que llevarme a Morales. Yo soy fan loco de Morales». Y me dice Luis Enrique: «Yo también», y me dice: «El problema es que tengo muchos cromos. Yo soy un loco de Morales, también»", aseguraba Herrera que le confesó el seleccionador nacional sobre el jugador del Levante.

Y es que Herrera tuvo la oportunidad de ver al propio Morales: "Me encontré a mi ídolo Morales", ha llegado a afirmar en la radio, donde ha explicado la intrahistoria de la fotografía que subió a su cuenta de Instagram con Morales.





"Me encuentro con mi ídolo MORALES, jugador del LEVANTE, el mejor delantero del mundo. Menuda ilusión. MORALES SELECCIÓN", clamaba Herrera desde su cuenta de Instagram.

Consulta la lista de convocados por Luis Enrique

PORTEROS : Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton/ING), David Raya (Brentford/ING).

: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton/ING), David Raya (Brentford/ING). DEFENSAS : César Azpilicueta (Chelsea/ING), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City/ING), Eric García y Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic Club), Marcos Alonso (Chelsea/ING).

: César Azpilicueta (Chelsea/ING), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City/ING), Eric García y Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Íñigo Martínez (Athletic Club), Marcos Alonso (Chelsea/ING). CENTROCAMPISTAS : Sergio Busquets y Gavi (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City/ING), Thiago Alcantara (Liverpool/ING), Marcos Llorente y Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Carlos Soler (Valencia).

: Sergio Busquets y Gavi (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City/ING), Thiago Alcantara (Liverpool/ING), Marcos Llorente y Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Carlos Soler (Valencia). DELANTEROS: Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Dani Olmo (Leipzig/GER), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Raúl de Tomás (Espanyol), Ferran Torres y Ansu Fati (Barcelona).

