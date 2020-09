El recado de Herrera a Sánchez tras 'echar la culpa' de los brotes a la relajación de los españoles

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este miércoles analizando los datos de la pandemia: "Por más que el Gobierno quiera vender otra cosa son tozudos. Tenemos que tener en cuenta cuánta gente están ingresadas, tratas por coronavirus o fallecen".

En este sentido, el comunicador ha querido analizar el papel que ha jugado el Gobierno cediendo todas las decisiones sobre la situación sanitaria a las comunidades autónomas: "Después de que Sánchez se pusiera de perfil, las comunidades autónomas toman sus propias decisiones y sus pasos: Castilla y León ponen algunas ciudades en Fase 1 y Andalucía cierra las playas por la noche y también ponen restricciones a eventos sociales como las bodas. La verdad que casarse en tiempos de coronavirus es tener muchas ganas de casarse".

El análisis de Herrera sobre el número de fallecidos

Los datos sobre el número real de fallecidos sigue también siendo punto de debate en nuestro país. Este miércoles, el diario ABC publica una información en la los datos del Instituto Carlos III vuelven a contradecir al Ejecutivo de Sánchez: "No esperen a que el Gobierno busque una alternativa al estado de alarma, y sobre todo no exijan al Ejecutivo que reconozca los verdaderos números de fallecidos por coronavirus. Hay están las informaciones de ABC sobre el número registrado por el Instituto Carlos III y el MOMO. Más allá de los datos y la desinformación del Gobierno quédense con los datos. Son 50.000 muertos que han teñido de negro este verano".

Que nadie lo dude: España puede afrontar lo que se proponga. Tenemos por delante una legislatura crucial. Y en estas circunstancias, el Gobierno elige unidad. Ni división ni enfrentamiento. El desafío es tan ingente que nos convoca a todos y debemos superarlo juntos. #EspañaPuedepic.twitter.com/qyHwl8XFFH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 31, 2020

Carlos Herrera también ha analizado la entrevista que el líder socialista ha concedido en las últimas horas. El presidente se mostró preocupado por la situación de la epidemia en nuestro país, señalando a la relajación de los ciudadanos como uno de los principales fallos que nos ha llevado a esta situación."Pedro Sánchez, que es tan listo, ya tiene el diagnóstico de lo que está pasando. El martes dio una entrevista donde echo toda la culpa a Madrid y a los ciudadanos. Madrid, siempre Madrid. Sobre Madrid le puedo hacer algunas reflexiones. El pasado 4 de julio Sánchez dijo en A Coruña que había que salir a la calle a disfrutar de la nueva normalidad. Desde luego él lo hizo: ha disfrutado del verano como un cochino en una charca. Seguro que ustedes tendrían ganas de disfrutar del verano y en cambio se encuentran preocupados por el paro o se encuentran en un ERTE".

Herrera recupera un discurso que contradice a Sánchez

Pero el comunicador ha ido más allá y ha recuperado del archivo un discurso de Sánchez durante la campaña electoral de las elecciones gallegas en el que animaba a la gente a no tener miedo al virus y a disfrutar en la calle de la nueva normalidad, unas declaraciones muy diferentes al discurso pronunciado en las últimas horas.

Por último, Herrera se ha referido a la fijación del Gobierno por la Comunidad de Madrid, señalando que todo se debe a una estrategia política para llegar a la Comunidad de Madrid: "Madrid es el principal objetivo político de Sánchez. Seguirán bombardeando a Ayuso, pero para quitarla de en medio necesitan a una persona que no tiene que ser Ángel Gabilondo, que no es de la línea de Sánchez. Lo que necesitan es un guerrillo de nómina como el delgado del Gobierno, Franco, que hace lo que se le diga. Todo es porque una mayoría en Madrid no quiso apoyar esta 'izquierda singular' de Sánchez y sus amiguitos".

