La reacción de Herrera tras escuchar a Sánchez decir que la Constitución hay que cumplirla de "pe a pa"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca del acto del pasado lunes en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución, celebración que estuvo marcada por las declaraciones, entre otros, de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Otra de las claves que marcan la jornada es la situación de la pandemia, en unos días marcados por la gran afluencia de gente a las principales arterias comerciales de nuestro país con motivo del puente y la proximidad de las fechas navideñas. "Ustedes han visto como están las calles. Si la gente está más junta, la gente se contagia. Analicen este año con el anterior. Puede que haya más incidencia, pero la cosa no va a mayores porque estamos vacunados. Hay contagios entre gente que no se lo esperaba, como es el caso de los sanitarios de Málaga, que fueron a una cena con pruebas y todos vacunados. Hay contagios, sin embargo, son asintomáticos. Mucha prudencia y seguramente aplicación de pasaportes covid, posiblemente para no evitar contagios, sino animar a vacunar a aquellos que no lo están. Por ejemplo, en Italia no te dejan subir a los autobuses".

Además, Carlos Herrera ha hecho un guiño al momento histórico que se vivió hace 80 años, el ataque a Pearl Harbor: "Hoy 7 de diciembre, en 1941, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Ese fue el detonante de la guerra mundial en su conjunto. Aprovecho, como europeo, para agradecer a los norteamericanos que vinieron, en dos ocasiones, para salvarnos de dictadores y populistas, que son setas que vuelven a nacer".

Ya en clave política, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado el acto celebrado este pasado lunes en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución, centrándose en el discurso de Pedro Sánchez: "Podríamos titularlo como el día de la incongruencia y el cinismo. El ejercicio de Sánchez y Batet a las puertas del Congreso es el derroche de la incongruencia y la falta de vergüenza. El tipo que en reiteradas ocasiones ha dicho que hay que reformar la Constitución y se rodea de los enemigos de la Constitución va diciendo que hay que cuidar la Carta Magna. A ver si él se aplica el cuento. Artículo 3, "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Ánimo, a ver si se te ocurre manifestar algo a todos estos animales que en Cataluña están declarando que hay que ir a apedrear la casa de un niño que ha pedido que le den el 25% de las clases en castellano".

También se ha referido al discurso de Meritxell Batet, en el que hizo una crítica velada a formaciones como Vox y Partido Popular: "No puede haber menos vergüenza que la mostrada ayer por esta señora en la escalinata del Congreso. Siempre arrimando las ascuas del lado del sanchismo. Dice que hay que respetar las mayorías, ¿qué quiere decir en realidad?, ¿qué la oposición o haga de oposición?"