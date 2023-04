Ramón García, en Herrera en COPE: ''Si volviese el Gran Prix, no podría haber vaquillas''

Ramón García le debe sus inicios en la radio y después en la televisión a la música. Hoy, desde el Puy du Fou de Toledo ha repasado con Alberto Herrera su vida. Y es que sus padres crearon Tulúa, la primera discoteca de un pueblo Vizcaya. Pero fue gracias a un concurso de disjokeys, que consiguió entrar en la radio. Consistía en presentar las canciones de un disco, y él eligió ''Too Low for Zero'' de Elton John (1983). De ahí pasó a la televisión autonómica vasca y después Televisión Española, pero el productor televisivo Francesco Boserman le fichó para presentar ''¿Qué apostamos?'' junto a Ana Obregón.

Alberto Herrera, como espectador del Gran Prix, no ha querido dejar de preguntarle por el mítico programa ni compartir uno de los momentos más memorables: de la patata caliente con Chiquito de la Calzada. El Gran Prix fue idea de Francesco Boserman. ''En un viaje que hizo con su mujer por España, vio las fiestas de los pueblos y las vaquillas'', recuerda Ramontxu. ''En un primer momento iba a llamarse ''Cuando calienta el sol'''. El programa ayudó a poner en el mapa a muchos pueblos y siempre está la idea de su regreso. Sin embargo, Ramón asegura que no podría haber vaquillas por la actual ley de protección animal.

Ramón ha recordado que fue idea suya presentar las campanadas con Ibai Llanos en 2022. ''La gente tenía puesta cualquier cadena de televisión, y en pequeñito, en un móvil o una tablet, las de Ibai conmigo. Eso es muy bonito''. Entonces reivindicó la compañía que hacen los medios a las personas que están solas. Ahora, en su programa de Castilla la Mancha sigue con esa vocación. ''La gente viene porque están solos. Y vienen por mí y confían en mí. Me cuentan su vida y yo les saco cosas y les ayudo de verdad. Hemos hecho más de 700 parejas''.

Alberto Herrera ha llevado un autógrafo que le firmó Ramón de niño. Su padre se lo consiguió y Alberto lo ha vuelto a firmar. ''Querido Alberto, un abrazo veinte años después''.