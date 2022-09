Rafael Torres, sobre el tope de precios en la cesta de la compra: "Fomenta el mercado negro"

Esta mañana se confirmaba el dato final del IPCde agosto en un 10,5%, una décima por encima del 10,4% que avanzó en el indicador adelantado a finales del mes pasado y tres menos que en el mes de julio, en un contexto de precios disparados y con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, intentando topar los productos de alimentación básicos, a pesar de las advertencias de laComisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), puesto que la fijación de precios máximos en este tipo de productos está prohibida por ley. Por su parte, la Confederación Española de Comercio lanzaba un comunicado en el que rechazaba la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social de pactar los precios de una cesta básica de alimentos con los grandes grupos de distribución, considerándolo como "una amenaza para miles de comercios". Ante esta situación, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el presidente de CEC, Rafael Torres.

¿Qué está ocurriendo con el tope de precios?

"Va a desviar ficticiamente la demanda hacia un formato comercial de los poderosos o de los grandes, invitando a la gente a no ir a comprar a los pequeños, porque primero, no van a poder tener ese surtido en esa cesta de la compra -porque normalmente los comercios pequeños de proximidad suelen ser especializados (uno es frutero, pescadero,carnicero...), hay pocos supermercados de tamaño pequeño o mediano-, por tanto no tenemos esa capacidad por un lado de hacer esa cesta de la compra. Por otro, no tenemos márgenes porque estamos ahogados después de dos años y medio de pandemia, inflación, guerra, subida de costes energéticos, etc. Es imposible que nuestros balances o cuentas aguanten una oferta así y que podamos ser competitivos ante este formato", se expresaba el presidente de CEC.

En este caso, Rafael Torres ha vuelto a recalcar que es "profundamente ilegal, que atenta contra la propia ley de competencia y que la Unión Europea prohíbe este tipo de pactos", y añadía que, "por mucho que ahora no sea el Gobierno, que ahora está intentando la vicepresidenta decir que no es ella, que tiene que ser un pacto libre, decisión entre los distribuidores... Pues bien, al final eso es inlfuir en los precios de una manera u otra y todos sabemos que cuando se tocan los precios al final hay menos oferta porque muchos competidores o productores dejan de existir porque no pueden llegar a esos precios. Y al final hay menos oferta e incluso el consumidor se ve perjudicado a la larga y se fomenta la economía negra, el mercado negro de alimentos". Lo que esperan desde la CEC es que "cedan en su empeño" y no continúen con esta idea de pactar el precio de los productos más básicos de la cesta de la compra.

¿Qué nos espera a partir de otoño?

El pasado mes de marzo, Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio aseguraba que muchos de los comercios podrían cerrar debido a la subida de los precios de la luz. Seis meses después, ha asegurado que va a estar "complicado" en los próximos meses que los establecimientos puedan seguir sobreviviendo. "Nosotros llegamos a esta situación sin pulmón financiero alguno", contaba, "yo le llamo el sandwich, es un problema de costes, por el incremento incremento de costes fijos por un lado, sobre todo enegéticos, y variables -el coste de nuestro producto ha subido-. Y con lo cual nos vemos ante la tesitura de cómo repercutir ese incremento al precio de venta. En un ejercicio de responsabilidad, el pequeño comercio le aseguro que está intentando hacerlo en la menor medida posible porque entendemos que esto se debe repartir entre el consumidor, la sociedad y nosotros, porque al final uno solo mal vamos", argumentaba Rafael Torres. El presidente de la CEC también ha comentado que estaremos "cerca" de una "recesión", ya que nos espera un "cuatrimestre" realmente "complicado" y que ya está "torciéndose ese crecimiento del consumo que llevábamos en esa primera parte del año", zanjaba Torres, mostrando una visión poco optimista de lo que nos espera a partir de otoño.