Rafael Serrallet, tras el récord Guinness: "Ahora me dicen que toque en la Luna y Marte"

Y Rafael Serrallet llegó a tocar en la Antártida ante un público muy especial, espectadores excepcionales los pingüinos que se acercaban a escuchar e incluso, en algún que otro momento, le rodearon “se acercaron mucho a verme tocar y se quedaron mucho tiempo. El ser humano no es una amenaza para los animales en la Antártida, no nos tienen miedo; además en el barco en el que viajamos, el G-Adventures es muy respetuoso con la naturaleza, estábamos a una distancia razonable y son ellos los pingüinos los que se acercan, los que se ponen en frente y pasan por mi lado” cuenta el guitarrista en ‘Herrera en COPE’.

La hazaña de este guitarrista, de Rafael Serrallet, por la que ha entrado a formar parte del libro de Récords Guinness es haber tocado en todos los continentes y en tan solo 154 días y 22 horas, el tiempo transcurrido entre el primer concierto el 13 de julio en Chicago (Estados Unidos) y el último el 14 de diciembre en Mombasa (Kenia). El único artista en haber conseguido este hito “cuando empecé esta aventura no pretendía hacer ningún récord y cuando estaba en Nueva Zelanda uno de mis amigos me dijo, solo te falta tocar en la Antártida y se nos ocurrió hacerlo. Vimos que solo lo había hecho Metallica, pero no en un tiempo determinado, nos pusimos en contacto con Guinness y nos lo aceptaron. Además era la forma de hacerlo por el medio ambiente y para tomar conciencia del cambio climático”

El guitarrista Rafael Serrallet tras conseguir el récord. Fuente twitter

¿Siempre con la misma guitarra? "A veces sí, a veces No” porque como recuerda Rafael que tiene una dilatada carrera y ha dado conciertos en 80 países de todo el mundo, “la guitarra es pura naturaleza, es un árbol, es madera que viene de diferentes árboles y todos los cambios de temperatura, aire, calor, le afectan, pero por encima de todo eso está la cuestión emocional y puedes tener un momento inspirado y se convierte en un momento único. Es el duende que viene solo en determinados momentos, no sé qué produce esa magia, y la intención siempre es encontrarla” aunque con el frío de la Antártida, “los dedos no andaban muy ligeros”.

Rafael ha conseguido este récord por "ese amigo puñetero que le recordó que no había tocado en todos los continentes que le faltaba la Antártida. Ahora están los que dicen ¿para cuándo la Luna, para cuándo Marte?"