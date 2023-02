Rafael Revert sobre la radio musical: “Ahora se programa básicamente lo que dicen las encuestas”

Rafael Revert puso en marcha los dos proyectos de radio musical más importantes de la historia española: Los 40 Principales y Cadena 100. En los 40, estuvo 26 años al frente de la emisora. Se inventó el nombre, el formato, el estilo, innovó un clásico y transformó el amor por la música en amor por los oyentes. Pasaron años de programa en programa sin descansar una jornada. Y es que antes prácticamente se pasaba las 24 horas del días escuchando la radio: “La ponía desde que me levantaba hasta que me dormía”. Ahora lleva unos años fuera de la radio, pero aun así “la sigo escuchando”.

Rafael Revert no se ocupaba de decidir lo que era éxito o no en España, él se ocupaba de dirigir un grupo: “Yo siempre hacía lo que decía la mayoría. A mi nunca me ha gustado decidir porque al final las pocas veces que lo he hecho no me ha salido bien”.

El creador y director de este formato radiofónico fue también director de Cadena 100. La radio musical ahora es más previsible que hace unos cuantos años, es decir, se suele programar solamente lo que se está muy seguro de que es lo que va a gustar a los oyentes: “Ahora se programa básicamente lo que dicen las encuestas. No tiene el amor del que está viviendo algo y lo siente de corazón como era antiguamente”.