Bublé se emociona cuando Alberto Herrera le pregunta por su hijo: "No quería volver a cantar nunca más”

Apenas andaba y ya soñaba con ser un cantante famoso de mayor. Y no tuvo que esperar demasiado para que su familia se diera cuenta del gran talento que tenían delante. Ahora, Michael Bublé tras 20 años sobre los escenarios, acaba de presentar su undécimo álbum, 'Higher' , el más especial de su vida y en el que hace gala del amor por su familia.

Durante su charla con Alberto Herrera, en Herrera en COPE, el músico ha puesto sobre la mesa uno de los peores momentos de su vida, la enfermedad de su hijo mayor Noah que fue tratado con éxito de un cáncer de hígado con tan sólo tres años. Precisamente este nuevo trabajo, es un regalo para "los millones de personas en todo el planeta que rezaron por mí y mi familia cuando estábamos pasando por el peor horror imaginable”.

No quería ni volver a cantar nunca más, paré

Fue una situación complicada que le llevó en muchos momentos a hacer de tripas corazón. “Esas cosas realmente te cambian la vida”. Bublé llegó incluso a construir durante la estancia en el hospital una carpa para crear un mundo diferente que les alejara de esa realidad, según ha recordado Alberto Herrera durante la entrevista. Pero esa realidad le pasó factura. "No escuché música durante años, paré.Simplemente creo que no quise escuchar ni ver, estaba bastante roto. No quería ni volver a cantar nunca más”.

Afortunadamente todo ha pasado, pero Bublé no olvida a quienes le apoyaron, personas anónimas pero también conocidas como el humorista Russell Peters, Peter Kay o Ed Sheeran . De Elton Johnrecuerda que le llamaba "todos los domingos y me decía que nos quería y que él y su esposa estaban rezando".

Tantas fuerzas recibió que volvió a componer y cantar con todo este apoyo muy presente y para los que ha cocinado este disco.