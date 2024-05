¿Qué supone la retirada de la Ley del Suelo? "Quería simplificar procedimientos y dar seguridad jurídica"

La inestabilidad de la coalición de Gobierno ha llevado a que ni siquiera se presente en el Congreso de los Diputados la Ley del Suelo porque no iba a salir adelante. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo, ya que creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.

Pero, ¿qué supone la retirada de la ley para este sector? Para responder a esta pregunta y poner en valor la importante de la ley, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández-Alén.

"El sector de la construcción ha visto con pena haber apartado esta ley. El origen de esta ley es un texto que surgió en tiempos del PP, ha sido mejorado por el PSOE y se ha puesto sobre la mesa para mejorar el problema de la vivienda", ha comenzado diciendo.

Y es que, según explica, el "problema" de la vivienda viene, sobre todo, por la oferta y "esta ley quería simplificar procedimientos y dar seguridad jurídica, algo que le venía muy bien al sector de la construcción porque cuanto más suelo tengamos más fácil será construir y acceder a la vivienda".

La construcción representa casi el 10% del PIB de España y da empleo a más de 1.300.000 personas, sin embargo, se habla de una falta de suelo.

"El promotor, cuando se encuentra con un desarrollo de suelo, no se pone manos a la obra hasta que no lo tiene todo cerrado, por lo que le puede suponer"

"Suelo hay, el principal problema del sector de la construcción es que, el itinerario calificado como solar, es muy largo y cualquier carencia hace que se tenga que retrotraer a origen. Por ejemplo, hay que poner un informe de perspectiva de género. El promotor, cuando se encuentra con un desarrollo de suelo, no se pone manos a la obra hasta que no lo tiene todo cerrado, por lo que le puede suponer, sufrir un problema formal y volver al principio", explica Fernández-Alén.

En esta línea, "se intenta, desde todos los puntos de vista, que haya igualdad de género y saber si el desarrollo urbanístico puede afectar a ello. Lo que busca es que haya un informe más en el que se deja claro que ese desarrollo no atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres".

En cuanto a los problemas, denuncia que "todos los años hacemos un informe explicando la cantidad de informes que hay que hacer todos los años. Complica mucho la vida a las empresas, sobre todo a las pequeñas o medianas. Uno de los principales problemas de la empresa española es crecer".

La importancia de un Pacto de Estado

"En torno a la ley del suelo hemos insistido en que tiene que haber un Pacto de Estado porque por mucho que se haga una ley, tienen que ponerla en marcha las autonomías y aplicarla los ayuntamientos. Es una estructura compleja que tiene que ir al unísono, si no el problema de la vivienda no se soluciona. Cada año se están creando en torno a 210.000 hogares al año por emancipaciones, migraciones, divorcios, etc. y solo se construyen 85.000 viviendas", añade.