Qué revisar en casa tras la nevada y a quién reclamar los daños causados por Filomena

El paso de Filomena ha dejado media España cubierta de nieve, pero como sucede con los temporales, también ha causado muchos desperfectos: coches inutilizados, daños en viviendas, árboles, etc. Para conocer qué se debe inspeccionar en primer lugar, este jueves ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Francisco Javier Méndez, director técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que ha dicho que hay que "vigilar la nieve muy de cerca" para impedir desprendimientos de cúmulos de nieve alojados en fachadas, cubiertas, buhardillas o tejados inclinados, que con la subida de temperaturas podrían afectar a los viandantes.

En este sentido, el aparejador ha explicado que la nieve en polvo, con los utensilios normales, se puede quitar con facilidad, pero no ahora tras las repetidas heladas. "El trabajo se vuelve más complicado". Por eso, Méndez ha pedido "calma", lo que no es incompatible con "una primera inspección" sobre el alcance de los daños que no genere "ningún riesgo para los los propietarios". Ha explicado que se deben revisar los accesos o si hay humedades, pero "lo fundamental son los sumideros" ya que si no se dejan limpios en este momento, pueden congelarse, con el riesgo de que "tarde después mucho en salir" el hielo.

EL PAPEL DE LAS ASEGURADORAS

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios dicen que las aseguradoras consideran riesgos extraordinarios los daños causados por fenómenos de la naturaleza atípicos y dañinos. Normalmente estos riesgos extraordinarios no están cubiertos por las aseguradoras privadas, sino que son asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía que funciona como aseguradora frente a esos siniestros causados por hechos extraordinarios, siempre que el usuario tuviera previamente contratado un seguro.

Concretamente, el Consorcio habla de inundaciones, embates de mar, huracanes, terremotos, maremotos, erupción volcánica, caída de aerolitos... Por eso, no está tan claro si cubre o no los siniestros producidos directamente por la nieve o por heladas como consecuencia de temporales como el que ha dejado Filomena. Sí indemnizará los daños derivados de la inundación por deshielo posterior, por ejemplo, o por fuertes vientos.

En cualquier caso, si las nevadas de estos días han provocado daños materiales en viviendas o vehículos, además de comunicarlo a la aseguradora, es aconsejable ponerlo en conocimiento del Consorcio lo antes posible.