Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano y este martes en 'Herrera en COPE' ha abordado las posibles causas del accidente de helicóptero en el que murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisí. "Una de las consecuencias del embargo internacional y de Estados Unidos ha sido el deterioro de todos los aviones, helicópteros y medios aéreos de fabricación americana", ha apuntado en primer lugar, ay que tuvieron "dificultades para su mantenimiento".

Todo esto se ha acabado traduciendo en "bastantes accidentes aéreos", tanto en medios civiles como militares. Y ha señalado también que no son los primeros dirigentes que han fallecido en accidentes de este tipo. "El presidente Raisí se había empeñado en una utilización masiva de helicópteros y eso genera una actividad poco combatible con una capacidad de mantenimiento tan avanzada", ha agregado.

Por este motivo, Arteaga ha señalado que no se sabe "si se debe a estas carencias de mantenimiento, a las dificultades meteorologistas, al azar y tampoco sabremos cómo aplacar las dudas sobre una conspiración".

Ha explicado que el presidente iraní fallecido cumplía "el perfil que se necesitaba", ya que se trataba de un hombre que no era "reformista, prooccidental y no se le ocurría criticar la revolución". "Era un candidato que estaba bien posicionado, pero no era definitiva su elección. Lo que sí parece es que el próximo que le vaya a sustituir tiene que ser otro Raisí, con ese perfil", ha agregado.

Su muerte, sin embargo, no tendrá consecuencias sobre la guerra de Gaza: "Las decisiones importantes en materia de política exterior y defensa no las tomaba el presidente, sino que se adoptaban por el líder supremo".

Sobre unas elecciones, Arteaga ha explicado que creen que podrá haber "candidatos de la oposición".

"En marzo vimos que la asamblea de expertos que eligen a los candidatos han laminado a los reformistas, las listas que se votan solo contienen elementos afines con el perfil necesario. Por eso hemos visto que en las elecciones para elegir al presidente fallecido, no se llegó al 50% de la población y en Teherán solo acudió un 10% de los votantes", ha explicado. Esto significa que existe una "desafección y falta de esperanza" en que mediante la vía política haya cambios. En el caso de haberlos será "por la confortación entre las facciones internas para ocupar las instituciones, por un relevo internacional que se ven dentro del sistema que no presagia una evolución como nos gustaría hacia la moderación o el pragmatismo sino una mayor asertividad y trabando que la revolución islámica se perpetúe".

Finalmente, y sobre si España está cerca de reconocer al Estado palestino, Aretaga considera que "todo el mundo lo da por hecho". No se sabe si será de forma individual o junto a otros países, y aún existe la duda de cuál será el momento de hacerlo. "Parece que más pronto que tarde, pero la decisión parece tomada", ha concluido.