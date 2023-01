¿Qué pasa cuando los niños abandonados crecen? Así se vive "la herida más profunda"

A comienzos de esta semana conocíamos una noticia que nos tocó la fibra sensible a todos: en Barcelona, una mujer que salía de trabajar a las seis y media de la mañana encontraba a un bebé de tan solo un mes que había sido abandonado en una bolsa de deporte. El ángel de la guarda de este pequeño se llama Ana Edilia y contaba que pensó que era un muñeco.

Afortunadamente, ese bebé, que se encontraba en el Hospital Sant Joan de Deu, recibía ayer el alta médica y ya está con una familia de acogida. ¿Cómo es este proceso? Cuando son bebés o tienen menos de siete años, el primer paso es buscarles una familia de acogida de urgencia. María José Serrano es una madrileña que lleva 4 años dando el calor de un hogar a estos pequeños. María José explica en 'Herrera en COPE' que quiso entrar en este programa porque "sabía de la existencia de esta necesidad, de niños y niñas que, por las circunstancias que sean, su familia no puede hacerse cargo y para evitar que vayan a residencias".

Ese es el objetivo de la familia de acogida de urgencia. Mejor si pueden estar con una familia. Esta modalidad de acogimiento de urgencia tiene una duración máxima de seis meses pero, una cosa es la teoría y otra la realidad.

"La realidad que vemos tanto en los pequeños que hemos tenido en casa, como con el rsto de familias con las que tenemos relación es que esto, muy pocas veces, es menos de 6 meses", cuenta María José. Puede llegar a estar en una familia de acogida de urgencia hasta un año entero, dependiendo de lo que se tarde en tomar una medida de la situación.

Con su bebé de 8 meses en brazos María José nos cuenta que sabe que se acerca el momento de despedirse de él. Reconoce que cada vez que ocurre es un duelo pero, aún así, toda esa pena compensa. "Es una pena que compensa", agrega.

Hay que ser muy generoso para hacer esta labor que hace toda la familia de María José, ella por supuesto, pero también su marido y sus dos hijos biológicos de 16 y 13 años. y todos, con cuenta, que reciben más de lo que dan. "Nos aporta alegría, nos aporta felicidad,la plenitud de saber que estas haciendo una cosa maravillosa: ofrecerle una familia a un niño o una niña que no la tiene. Te da una satisfacción que no se puede comparar con nada", cuenta María José.

María José y su familia suelen saber después cómo van creciendo los bebés que dieron con ellos los primeros pasos y después vuelven con sus familias biólogicas o bien pasan a un acogimiento permanente o son adoptados. ¿Y qué ocurre cuando estas personitas se convierten en adultos? Beatriz Benéitez fue dada en adopción nada más nacer. Hoy es abogada y mediadora familiar. Ayuda a personas que quieren buscar sus orígenes. También es secretaria de la Asociación La Voz de los Adoptados.

Según cuenta la propia Beatriz, las secuelas, la herida de un abandono "es la más profunda y más evidente a la vez que es la más invisible. No deja huella física".

En el caso de que se encuentren a los padres del niño abandonado, Beatriz explica que, en el caso del bebé mencionado al principio, "depende del buen trabajo de los cuerpos de seguridad del estado. Estos casos me revuelven tanto que procuro no mirar las noticias (...) Esa mujer, embarazada, que ha dado a luz, intuyo que lo ha hecho sola. Por lo que las labores de las fuerzas de seguridad del estado son muy complicadas". No es lo mismo dar a luz en un centro médico y que a los pocos dias aparezca un bebé abandonado. Porque en ese caso hay un rastro para seguir. Pero, si la mujer ha dado a luz en casa, habría que prenguntar por los barrios y a los vecinos. Básicamente es buscar una aguja en un pajar. Pero también están las pruebas de ADN. "Está dando muchas coincidencias inesperadas algunos de ellos y otros que son muy buscados y deseados", añade Beatriz.