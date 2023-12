¿Qué esperar de las hipotecas en 2024? Un economista predice cómo evolucionarán los intereses

A punto de despedir este 2023, es un buen momento para poner la mirada en el próximo año y analizar qué nos puede deparar la economía en diferentes aspectos: precios de los alimentos, las hipotecas, el acceso a la vivienda o las "medidas sociales" prorrogadas por el Gobierno.

Para ello, en Herrera en COPE hemos llamado a un conocido de esta casa como es Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas.





El primer asunto que le ha planteado Sergio Barbosa a este economista es qué se espera de la evolución de los precios para 2024.

Dado que venimos de una cierta moderación a final de año, ¿la tendencia puede ser esta para los próximos meses?

Carbó: "Ha sido un año de una fuerte moderación. Creemos que, lo más seguro es que haya un cierto repunte en los primeros meses. Porque más allá de que se prorroguen algunas medidas por parte del Gobierno, la realidad va a ser otra. Pero es verdad que si la economía sigue desacelerándose, pues es posible que los precios se enfríen a finales de año. Es decir, podemos vivir un principio de año con nuevas subidas leves de los precios y que para finales de 2024 esa tendencia se rompa".





Además, Barbosa le ha preguntado por las hipotecas. Hoy es el último día de cotización del euríbor y el asunto es saber si va a continuar esa bajada para 2024.

Carbó: "Lo esperable es que el Banco Central Europeo, en sus primeras reuniones del año, no haga nada diferente. Pero si la economía sigue desacelerándose y la inflación no se dispara quizás en primavera, aunque digan que no, allá hacia el mes abril se pueden plantear algunas bajadas. Porque lo cierto es que el euríbor está bajando. No quiere decir que lo vaya a hacer rápidamente, pero sí poco a poco".









La posible evolución

Sobre el euríbor, hay diferentes análisis de organismos económicos que apuntan a que, efectivamente, en los próximos 12 meses se va a moderar. Para 2024 y 2025, las estimaciones sugieren que el euríbor podría bajar hasta el 3,25% y 2,75% respectivamente.

Claro, si el euríbor baja y el acceso a las hipotecas es algo más sencillo, ¿esto cómo va a impactar en el mercado de la vivienda? Esta ha sido la siguiente pregunta de Barbosa para Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas.

Carbó: "En el momento en el que se vea la bajada de tipos, el mercado se fortalecerá, aunque tampoco ha perdido mucha fuerza en este último año. Yo creo que cabe esperar que en 2024, la vivienda va a seguir encareciéndose. Sigue habiendo una gran demanda, no sólo nacional, sino también internacional. La realidad es que, en España, faltan viviendas y no se está haciendo nada para solucionarse. Este asunto debería estar arriba como una de las principales prioridades. Pero para los que están buscando viviendas, esto va a seguir siendo un reto".









Ahora bien, para los que quieran comprar una vivienda, ¿cómo de fácil lo van a tener para acceder a un préstamos bancario?, ¿el impuesto a la banca va a poner las cosas más difíciles?

Carbó: "Evidentemente, si se impone un impuesto a los bancos, pues eso hace más dificultoso conceder préstamos por parte de estas entidades. Aunque a mí lo que más me preocupa es que, si comparamos esta situación con la de otros países, a los bancos españoles -que algunos de ellos tienen un peso muy importante a nivel internacional- se les están poniendo palos en las ruedas. Y, como digo, compiten con bancos de otras partes del mundo que no tienen estos problemas".





Por último, Barbosa le ha preguntado al economista sobre las medidas económicas prorrogadas por el Gobierno. Como ha expuesto Barbosa "si no recorta en las ayudas, ni en los gastos de la Administración, ¿eso va a significar que lo pagaremos las clases medias con más impuestos?"

Carbó: "No se han resuelto todas las dudas de cómo va a acabar el presupuesto para el próximo año. Aunque si no se recortan los gastos, pues se tendrá que recaudar por algún lado. Y mantener una estrategia fiscal expansiva, pues genera inflación".





Escucha la entrevista completa con Santiago Carbó en 'Herrera en COPE'

