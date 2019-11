La psiquiatra que ha declarado en el caso de Diana Quer: "La maldad existe y El Chicle no se va a reinsertar"

Nueve forenses han testificado este jueves en la nueva sesión del juicio por el crimen de Diana Quer, que se sigue contra un único acusado, José Enrique Abuín Gey, El Chicle. Este jueves ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' Patricia Alcaraz, psiquiatra forense que también ha declarado en el proceso. Según ha dicho, el acusado "no va a cambiar porque estamos hablando de una forma de ser. No es un tipo loco al que se le ha ido la cabeza. Sabe bien lo que ha hecho, ha seguido sus impulsos y sabe que está mal hecho porque ha escondido el cadáver para que no se encuentre".

La experta ha incidido en que durante los 496 días de búsqueda de la madrileña, 490 se estuvo hablando de este caso en los medios de comunicación. Por eso, se ha preguntado "cómo es posible que uno pueda vivir normalmente sabiendo que ha hecho mal y con ese recordatorio diario".

Alcaraz ha desvelado que durante el juicio, El Chicle ha estado "escondido, agazapado detrás de un monitor de televisón", de modo que los asistentes tienen que esforzarse para verlo en sala. Presenta "una aparente fragilidad", pero "lo que lleva dentro no tiene nada que ver con esa aparete fragilidad". Como ejemplo contrario ha puesto el caso de José Bretón, condenado por asesinar a sus hijos Ruth y José, al que se le veía en sala "muy activo y con los ojos abiertos", muestra de su personalidad.

"Él se queda mirando hacia abajo sin pestañear, no es pequeño y, sin embargo, no se le ve", ha subrayado. Eso, sin embargo, "no indica un arrepentimiento", sino que "ve lo que le viene encima". Esto tampoco quiere decir que "no lleve dentro una persona agresiva, que es capaz de quitar la vida a otra por placer".

En este sentido, la experta ha dicho que "este tipo de personas lo que quieren es conseguir lo que desean sin importarle las consecuencias". Por eso, ha explicado que "la maldad existe" y por mucho que El Chicle esté en la cárcel, "no se va a reinsertar".

A Alcaraz también le ha llamado la atención el papel de su mujer, que en un inicio lo encubrió, pero luego confesó que todo le había parecido "raro". "Podía haber evitado, dentro del sufrimiento intenso, una agónica espera".

Sobre los conflictos entre los padres y la hermana de Diana, la experta ha explicado que "un hecho así desestructura a cualquier familia", de modo que "si había algún problema antes, ese problema se agrava muchísimo".

Alcaraz ha dicho que todas las personas que declararon en el juicio lo hicieron "inquietas" por la "altísima responsabilidad de que un mínimo error en la explicación pueda dar lugar a que una persona así esté poco tiempo en la cárcel, lo que sería terrible", ha concluido.