La profecía de Carlos Herrera con Cristiano Ronaldo y su fichaje por el Atlético de Madrid: "Y se acabó"

"CR7 NOT WELCOME". Es la pancarta con la que algunos aficionados del Atlético de Madrid se manifestaron en un partido de pretemporada del equipo. El encuentro se saldó con una nueva victoria para Atlético de Madrid por cero goles a cuatro, frente al Numancia en el Burgo de Osma, en Soria. Pero lo futbolístico quedó en segundo plano. Durante el partido se vio esta enorme pancarta en uno de los fondos que ponía en la que se le decía al crack portugués, Cristiano Ronaldo, que algunos no le consideraban como bienvenido. Sobre todo esto, Carlos Herrera se ha atrevido a lanzar una profecía.

Carlos Herrera se moja sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

El Atlético se ha limpiado las manos sobre el poolémico fichaje , hasta el punto que esta misma semana, tal y como informó Javi Gómez, la operación Cristiano no se ha planteado en el club. Eso no ha impedido que se esté publicando en todos los medios el interés de los rojiblancos por Cristiano Ronaldo y no se descarta que finalmente pueda ser una realidad un fichaje que daría mucho de qué hablar.

Si esta posibilidad llegase a cuajar y el que es uno de los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid pasase a prestar sus servicios al Atlético de Madrid, Carlos Herrera tiene claro qué pasaría y se ha arrancado con su profecía sobre el futuro de Ronaldo en el Metropolitano: "Esas cosas del 'no welcome'... hasta que marque tres goles y entonces se acabó el 'no welcome'", ha enunciado Carlos Herrera.

Cristiano Ronaldo se ríe de los aficionados del Atlético de Madrid que no le quieren en su club

El posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid está dando mucho que hablar. Si hace unos días el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, calificaba la incorporación como prácticamente imposible y la afición aprovechaba el amistoso ante el Numancia para expresar su rechazo al crack portugués, ahora es el propio Cristiano el que se ha mojado sobre el asunto.

El futbolista del United ha aprovechado un par de publicaciones de Instagram para posicionarse. En la primera de ellas se le preguntaba qué le parecía la pancarta exhibida por el Frente Atlético con el lema "CR7 Not Welcome" a lo que contestaba con varios emoticonos de risas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En la segunda es un poco más explícito y asegura: "Imposible no hablar de mí ni un día si no la prensa no gana dinero. Saben que sus mentiras conseguirán atraer la atención de las personas. Seguirán que algún día acertarán con alguna noticia".

Mientras, el Manchester United proclama insistentemente que cuenta con Cristiano Ronaldo para la nueva temporada, el Atlético de Madrid ni confirma ni desmiente su atracción por el atacante portugués entre el rechazo de la Unión de Peñas y el astro luso sigue dentro de un laberinto cuya salida es un enigma.

Sin jugar, recién integrado a la disciplina del club británico, con el que tiene contrato por un año más con opción a otro, después de su ausencia por motivos familiares durante toda la gira australiana de un United prometedor, es el protagonista de las últimas semanas no sólo en Manchester, sino en el Atlético.