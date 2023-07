El productor Javier Limón presenta en 'Herrera en COPE' su nuevo álbum 'Viajeras'

El productor de San Bartolomé de la Torre (Huelva) nos trae un álbum que cuenta exclusivamente con 12 voces femeninas. El productor nos cuenta que ha querido para su disco a un perfil concreto: ‘’Mujeres de 30 años, actuales, auténticas, muy maduras intelectuales e inteligentes. Estamos en manos de una gran generación de mujeres’’

Limón también ha destacado que para un productor es imprescindible estar al día de las tendencias actuales e intenta hacer música que logre alcanzar la atemporalidad. Destaca a Billie Eilish como uno de esas pocas artistas que hacen música destinada a ser atemporal y asegura que también le ha servido de inspiración a la hora de crear este disco. ‘’Calamaro me dijo que las canciones no son atemporales por el tiempo que llevan sino por el tiempo que le quedan. Intento hacer canciones que tengan un carácter de permanencia que no caduque’’.

También ha definido el nuevo perfil de artista que demanda la industria musical: ‘’Ahora las compañías de discos no buscan solo compositores, sino también productores. Creo que la producción ha adquirido en los últimos 10 años un peso artístico notable. Ahora también mola ser productor. Un ejemplo de ello son la relevancia de artistas como C.Tangana, Billie Eilish o Nathy Peluso’.