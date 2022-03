La primera clave del día de Carlos Herrera: la verdadera experiencia de Sánchez como presidente del Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el temporal que azotará estos días a España y en el que la calima será protagonista.

Además, Herrera ha analizado la última entrevista en televisión del presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez ha pasado por la televisión para hablar de Ucrania y de la vida. Hasta hace poco solo mantenía el argumento de que España iba fenomenal, hasta que Putin decidió invadir a Ucrania. Este hecho ha obligado a Sánchez a decir que va a aumentar el presupuesto en Defensa. Esto está por ver, porque los Presupuestos posiblemente se prorroguen el año que viene al ser año electoral".

En cuanto a la posible bajada fiscal que ha planteado Sánchez, Herrera ha defendido que todo parece encajarse en el Consejo de Ministros del día 29 de marzo. Es decir, todavía quedan do semanas con los impuestos disparados: "Dijo que iban a estudiar rebajar los impuestos, impuestos que están abrasando a los españoles. No dio detalles, habrá que esperar al Consejo de Ministros del 29 de marzo. Por lo tanto, quedan dos semanas para que le vacíen el bolsillo de manera espectacular mientas el Gobierno se forra. Cada día que pasa sin bajar los impuestos, el Gobierno de Sánchez y Podemos se ponen morados".

"Está insistiendo todo el rato en que es consecuencia de la guerra, como si España no llevase mucho tiempo viviendo una economía tensada. Antes no tenía cuartada y ahora que ve que la cosa se está poniendo fea asume una postura centrada. Pero, ¿cuándo has hablado con otras fuerzas políticas que no sean tus socios de Frankenstein?", ha subrayado el comunicador de 'Herrera en COPE'.

Por último, el comunicador ha puesto el foco en la posibilidad de que el líder socialista no acabe la legislatura, aunque Pedro Sánchez ha señalado que quiere seguir en la presidencia del Gobierno por la experiencia que ha conseguido desde 2018: "Lo de no agotar en la legislatura está en el ambiente, incluso ya el PNV no lo niega. Pero él sigue diciendo que la va a acabar porque tiene experiencia. Claro que sí, en todas las desgracias que han pasado. Experiencia en desgracias, tienes para dar y regalar".