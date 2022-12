El primer sonido en 'Herrera en COPE': por qué la bajada del IVA no cubre la pérdida de poder adquisitivo

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, porla reforma del Tribunal Constitucional después del desbloqueo en la elección de los candidatos del Consejo General del Poder Judicial.

"Porque la noticia pasó ayer por la tarde, si no alguno pensaba que era una broma de los Santos Inocentes. El Tribunal Constitucional se renovará. Pero la primera observación que se debe hacer es que el toque que dio el Rey en su discurso de Navidad algo ha tenido que ver. Lo tenían muy difícil los progresistas para rechazar esta propuesta. Había el resquemor de que ya no les bastaba con Segoviano, porque no milita en ninguna asociación politizada. Por ejemplo, Bandrés, que era el que proponían, tenía un pasado con la inversión lingüista en Cataluña", explica Barbosa.

El presentador de 'Herrera en COPE' también apunta "que al Sanchismo no le ha salido bien lo de tener en el Constitucional al Dream Team de los jueces pro-catalanistas". "Lo intentaron de forma antijurídica, el PP recurrió. Entre eso y que el Rey pidió un poco de sensatez, al final se han visto pillados", sentencia. Aun así, Barbosa pone el foco sobre "los dos nombrados por el gobierno que ya estaban esperando": "Esos son canela fina, pensando en validar todo lo que se le ha concedido a los separatistas catalanes: el señor Juan Carlos Campo, ministro de los indultos, y la señora Laura Díaz, antigua asesora de la Generalitat".

La pérdida de poder adquisitivo

El subdirector del programa también puso el foco sobre la aprobación del tercer paquete de medidas para aplacar la crisis económica. "La noticia del mundo judicial nos pilló a todos, cuando estábamos ahí enfrascados, revisando nuestros 'décimos premiados' en la rifa de Pedro Sánchez, que parecía la versión adulta de los niños de San Ildefonso", apunta Barbosa. "Hubo casi de todo, incluidas rebajas del IVA para determinados alimentos que habían criticado antes", recalca.

En cualquier caso, el presentador explica que "si a unos productos se le baja solo un 4 por ciento y a otros solo un 5, eso no cubre la pérdida de poder adquisitivo del 15% que han sufrido los españoles".

"Así las cosas, a lo tonto, el Gobierno ya ha destinado 45.000 millones a ayudas contra la crisis económica. Y los pensionistas, con su subida del 8,5%, solo en este mes de diciembre, van a suponer un gasto de 11.000 millones. Ya se verá cómo se paga todo esto en el futuro, pero ayer a Sánchez le tocaba sacar su cara más agradecida, que es la del dirigente que se hace el generoso en tiempos de crisis", finaliza Barbosa.