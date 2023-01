Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el anuncio del Gobierno sobre que llevará finalmente al Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público.

"Sepa que si hoy coge el metro o el autobús ya lo hará sabiendo que a la mascarilla le queda poco en aviones, trenes, taxis... Hay gente que ya no la lleva. Pero a partir del 8 de febrero se hará efectiva. Es bueno llevarla siempre en el bolso por si entras a una farmacia", reflexiona Herrera. El presentador ve esta medida como una "pantalla" y recuerda que la población ya la ha "dejado atrás". "Es verdad que estamos protegidos y la cosa se pasa como una gripe. Pero la gripe también mata. Acuérdese de aquellos días en el confinamiento y pensábamos: cuándo llegará un día en el que podamos viajar sin mascarillas. Aquello estaba realmente lejos, pero todo llega", apunta.

Herrera también quiso poner el foco de la actualidad y "el pensamiento" sobre "Algeciras". "Todo daba una idea, la conmoción que ha supuesto para un municipio que ha tenido que presenciar como un tipo la emprende con un machete contra seres humanos, simplemente por su odio a la fe que profesan", expone. Porque, aunque siga la investigación, para el director del programa no hay duda de que ese "ha sido el móvil del ataque". "Había una motivación yihadista. Esto no es políticamente correcto. Pero era un yihadista motivado por su fe radicalizada", recalca.

La orden de expulsión

"Este tío tenía una orden de expulsión que no había sido ejecutada, no como en Gibraltar, que lo largaron en tres días", sentencia. Para Herrera, "todo el afán del ministerio del Interior ha sido dejar claro que no tenía antecedentes por yihadismo, es decir, que la Policía no ha podido controlarlo". "En Marruecos, los antecedentes que tenía eran por problemas psicológicos. Parece ser que había sido ingresado en alguna ocasión. Este hombre cruzó en moto acuática el Estrecho", recuerda.

Ya en España, "vivía en una casa okupa de Algeciras con otra gente y contaban que este hombre dejó las drogas por el rezo". "Por lo que se ve, en pocos meses se radicalizó", comienza a enumerar su actividad: "Tuvo episodios de insultar a las mujeres por la calle. Comenzó a exaltar al estado islámico y en los dos últimos meses tuvo un comportamiento extraño". Por todo esto, "en junio se le abrió orden de expulsión, pero en esa materia, las cosas de palacio van despacio".

"Para que se hagan una idea: de los 35.000 expedientes de expulsión que se abrieron el año pasado solo se han ejecutado 2.600. Uno de los que no se ejecutaron fue el de esta persona a la que se le han incautado materiales propios de alguien que estaba siendo adoctrinado por la Yihad. De momento, el juez apunta a un delito de terrorismo penado con prisión permanente revisable", finaliza.