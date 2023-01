El primer sonido del día de Herrera: las claves del auto de Llarena como guía para interpretar el Código Penal

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las primeras consecuencias de la reforma del Código Penal.

"Podríamos decir, antes o después, que empieza el baile. Cuando tú, Gobierno, pactas una reforma del Código Penal, en beneficio de todo ese grupo de política que fue escenificada el 1 de octubre, antes o después, pasa algo. Comienzan las consecuencias. El sueño del Gobierno de que la reforma de finales de diciembre quedara oculta después del paso de los Reyes Magos, es un sueño extremadamente fantasioso. Los golpistas sediciosos siempre buscarán un resquicio para seguir adelante con sus planes y dejarte a ti en evidencia", ha comenzado la mañana el comunicador.

En este punto, ha recordado las últimas palabras del presidente de la Generalitat: "Ayer Aragonés ha venido a confirmar que Sánchez, con tal de seguir en Moncloa, ha sido capaz de cambiar las leyes. El Código Penal ha quedado tal como lo quieren los sediciosos que amenazan con dar otro golpe. ¿Piensa de verdad Sánchez que esto se queda oculto en las brumas de la Navidad? Esto acaba saliendo siempre a flote, aunque lo quieras hundir".

Qué pasaría si se repitieran los hechos del 1 de octubre

A continuación, ha desgranado las primeras consecuencias: "Ayer, el juez Llarena hizo público un auto que es una lección de derecho y una guía para saber por donde circular en este momento tan apretado. Lo primero fue modificar la euroorden. Le ha leído la cartilla al Gobierno, subraya que los hechos del 1 de octubre quedan prácticamente impunes. Si ahora mismo se repitiera el 1 de octubre, desobediencia, una multa y a casa. En 2017 no hubo desórdenes públicos, fue muy distinto porque desbordó el orden constitucional. Insiste en que lo de desórdenes no sirve, sirve la desobediencia".

"Mantiene el delito de malversación en la euroorden. De los que se fueron, algunos pueden volver directamente sin pasar por el juzgado. ¿Qué pasa ahora con la sala segunda del Supremo que tiene que reorientar la sentencia por la que condenó a los implicados en el proces? Dicen los acusados, si ya no hay sedición, no me pueden acusar de una malversación que va unida a esto", ha apuntado Herrera.

Por último, se ha referido a Puigdemont: "Si solo está acusado en la euroorden por sedición, mañana podría estar en Girona tomando café. Pero dice Llarena que tiene que responder a esa malversación agravada. Eso hace que tuviera que venir y responder en el juzgado. Si los tribunales europeos le conceden la inmunidad, habría que ver. Todo esto es lo que ha conseguido Sánchez y su deseo de aferrarse al poder al precio que sea".