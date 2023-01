¿Cómo afecta la reforma del Código Penal a los condenados del procés: “Otro indulto para los independentistas”

En la Linterna hemos hablado con Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho penal. El abogado ha analizado qué va a suponer para los condenados por el procés la reforma del código penal que rebaja el delito por malversación. En el caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de fugados, si desaparece el artículo que sirve de base para condenarles, desaparece también la sospecha de delito y tienen que sobreseerse. Rodríguez Ramos cree que en estas circunstancias, podrían volver a España.

Preguntado por si vamos a ver muchas rebajas de condenas, cree que será así. La aplicación de ese artículo no solo exige que no se castigue ningún hecho que no esté previsto como delito. Si se promulga la nueva ley, la norma no tiene efecto retroactivo en los reos, pero sí efectos favorables para aquellos a los que la ley se más gravosa.

El juez Llarena ultima la revisión de los delitos que imputan a Puigdemont tras esta reforma. Rodríguez Ramos ha explicado que cree que el magistrado se equivocó cuando les acusaron de rebelión y pidieron a Alemania la entrega por este motivo. Si hubiera pedido por sedición, a lo mejor sí lo habrían entregado. Ve difícil que el expresidente sea entregado a la justicia española.

A efectos de la ley más favorable, hay un nuevo problema. En 2015 hubo una modificación de la malversación, que equivalía a la apropiación indebida o administración desleal. Ahora se ha vuelto a la redacción anterior a ese año, y queda fuera la administración desleal. Eso también puede generar problema para aquellos que han sido condenados por este asunto.