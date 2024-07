El primer sonido del día de Herrera en COPE: el Tribunal Constitucional propone exonerar a Chaves y Griñán

Sergio Barbosa, y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Tribunal Constitucional propone exonerar a Chaves y Griñán.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 9 de julio de 2024, con España metida de lleno en el verano, con muchas familias ya de vacaciones o rematando los últimos detalles con Pamplona afrontando el tercer día de los Sanfermines, con los futboleros calentando motores para el España, Francia de esta noche que nos puede meter en la final de la Eurocopa".

"Vamos, que estamos como queremos y todo en una jornada en la que nos esperan lluvias fuertes en Galicia y Asturias. En el resto del país el tiempo será estable y las temperaturas máximas van a subir En Aragón y Castilla-La Mancha, donde se activará la alerta amarilla por calor, así como en algunas zonas de Castilla y León. En Canarias lo más destacado posiblemente sea la racha de las rachas de viento, el fuerte viento que van a tener en las islas".

"Bueno, si nos metemos en en materia informativa tengo que decirle que así como el día de ayer venía muy francés, el día de hoy en cambio, viene más español y más judicial, entre otras cosas porque en las últimas horas hemos asistido a un despiste judicial, a un defecto, de forma que va a tener enormes repercusiones políticas, tantas que a Carles Puigdemont le han dado la alegría de que su imputación por un delito de terrorismo puede quedar en agua de borrajas más pronto que tarde".

"¿Qué ha pasado? Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democratic, ha tenido que archivar la causa. Saben ustedes que los jueces, cuando mantienen abierta una investigación cada cierto tiempo, tienen que decidir si están encontrando sustancia para seguir investigando o eso no da para más y sí están encontrando chicha. Cada cierto tiempo tienen que solicitar una prórroga de la investigación".

"Bueno, pues en el caso de Tsunami Democratic, aquel movimiento convocado por Internet que practicaba el terrorismo callejero y cortaba autopistas, uno de los periodos de investigación caducaba el 29 de julio de 2021. Pero sea por despiste, por acumulación de trabajo o por lo que fuera, al juez García Castellón se le pasó la fecha y no firmó la prórroga para seguir investigando hasta el 30 de julio".

"Fue sólo un día, pero lo suficiente para que una de las investigadas, la dirigente de Esquerra, Marta Molina, presentara un recurso que ahora ha sido estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Consecuencia, pues, que todo lo investigado en el caso Tsunami del 29 de julio de 2021 hasta hoy no vale. Es como si no se hubiera investigado y no se pudiera utilizar en un posible juicio".

"Es decir, ayer García Castellón se vio en la tesitura de o abrir juicio con lo que había investigado sólo hasta el 29 de julio de 2021 o archivar la causa. Y a última hora de ayer el juez decidió archivar la causa porque lo jugoso de la investigación que le llevó a acusar a Ramón de terrorismo formaba parte de la instrucción que ha quedado anulada por el despiste burocrático".

"De hecho, no fue acusado formalmente de terrorismo hasta febrero de este mismo año, casi tres años después del dichoso despiste. Así que ahora es el Tribunal Supremo el que debe, del que debe decidir si archiva también la causa de forma definitiva después de que García Castellón le haya dicho".

"Oye, tú eres el que lleva la causa por estar aforado cuando empezó la investigación contra él. Pero que sepas que yo he pegado el petardazo de tener que chivar la causa en la Audiencia Nacional. La base de todo. Así que tú verás qué haces".

"Así que tiene pinta de que el Supremo se puede ver abocado a olvidarse de la acusación de terrorismo a. Por más que García Castellón encontrara motivos para imputar a la organización de actos tan graves como el asalto al aeropuerto del Prat en octubre del 17, fuese un defecto de forma firmar un documento un día más tarde de lo que tocaba puede hacer que los delitos de terrorismo que pudieran cometerse en aquel asalto quedan ahora en papel mojado".

"Una alegría para el que puede quitarse los tres problemas judiciales que tiene. El otro es que el Supremo no le haya levantado el delito de malversación a pesar de la entrada en vigor de la amnistía, cosa para la que ya iniciado el proceso de recursos y le queda también la acusación de alta traición por la causa que investiga la injerencia rusa, La malversación y la alta traición son los delitos que pueden meter en problemas".

"Pero lo del terrorismo, vayan olvidándose. Claro, esto demuestra una obviedad que la justicia española es garantista. Si un juez firmó una prórroga un día después de lo debido, pues a hacer puñetas todo lo investigado en los últimos tres años. Y aun así. Aun así, los separatistas seguirán con la injuria de que los jueces españoles practican el Lawfare y no sé qué y no sé cuánto, aunque les amparen, aunque les amparen cuando les deben amparar".

"Y miren el otro asunto judicial del día. Más que un despiste burocrático, es la guinda a una operación escandalosa para que unos políticos condenados por corrupción se vayan de rositas como si tal cosa. Y es que ya hemos conocido los borradores de sentencia por los que los magistrados de obediencia santista en el Tribunal Constitucional van a dar el jaque mate a la sentencia de los ERE de Andalucía de la quincena de dirigentes socialistas que fueron condenados ya y que han visto como han borrado al menos una parte de su sentencia como por arte de magia".

"Y todo gracias a esa magia populista que ha hecho primero que el Tribunal Constitucional, sin ser ni siquiera Poder judicial, se meta a Tribunal de Casación para enmendar la plana al Supremo y a la Audiencia de Sevilla. Y luego, ya puestos a hacer conjuros, se han puesto a decir que lo que antes era prevaricación y malversación ya no lo es".

"Porque a partir de ahora elaborar con malicia unos presupuestos en un Consejo de Gobierno cuyo diseño permita el saqueo de las arcas públicas, eso ni puede ser prevaricación, ni puede ser malversación, según los magistrados franquistas, con lo cual el 16 de julio es la fecha indicada para que el rey y la reina de esta jugada de ajedrez, Chaves y Griñán queden exonerados, como ya lo han hecho algunos alfiles, torres y caballos que han ido desfilando por la pasarela de los exonerados por arte de magia judicial".

"Magdalena Álvarez, Martínez Aguayo, Serrano, etcétera, etcétera, han sido el aperitivo que ha ido preparando el terreno para lo que se viene en el pleno del 16 de julio, que José Antonio Griñán y Manuel Chaves queden rehabilitados tras sus sentencias condenatorias por su parte de culpa en el desfalco de 680 millones de euros, dinero que se repartió sin ningún control para crear una red clientelar que ayudará al PSOE a mantenerse en el poder en Andalucía".

"Pero hete aquí que la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, vuelve a hacer de ponente de los borradores de sentencia que ya anuncia lo que lo que van a dictaminar y lo que van a dictaminar no es otra cosa que exonerar a ambos expresidentes andaluces del delito de prevaricación".

"Es decir, se considera que no actuaron para ayudar a otros a delinquir y además se propone eliminar por completo el delito de malversación a Griñán, con lo cual a Chaves se le levantará la pena de inhabilitación y a Griñán se le libra de la pena de cárcel que tenía pendiente de cumplir los dos baldón que tenía el PSOE andaluz, los dos expresidentes andaluces condenados por corrupción limpios de polvo y paja a partir del 16 de julio por obra y milagro de la mayoría sanchista del Constitucional".

"Y aquí lo tremendo es que la ponencia la vuelve a firmar Inmaculada Montalbán, que fue premiada con la Medalla de Andalucía por el propio Griñán y que no se ha apartado en ningún momento de la revisión de la sentencia que afecta al propio Griñán. Es más, se ha metido de hoz y coz en la operación para rehabilitarlo".

"Y ya con esta ponencia se refiere a él directamente. Vamos con una defensa a ultranza. En un momento determinado, la señora Montalbán dice en ese borrador de sentencia que no se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez y le falta decir que me dio una medalla de Andalucía, hubiera realizado los hechos que la sentencia declara aprobados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas ilegales en el fondo de reptiles, fondos reptiles de más de 1.000.000.000 sin control de dónde desviaron lo que les dio la gana para lo que les dio la gana".

"Así que ya ven, sin ningún pudor para defender a Griñán. Y todo para hacer ver ahora que los únicos que tuvieron la culpa fueron los altos cargos que estaban muy cerca de la Consejería de Empleo de la Junta. Pero todos los que elaboraron el presupuesto y diseñaron el entramado para desviar el dinero, aunque estuvieran en la Consejería de Economía, aunque estuvieran en Hacienda, aunque fueran los máximos y últimos responsables, porque fueron los presidentes".

"Todos éstos, según el Constitucional, estaban y tenían el derecho a estar en Babia, porque al final lo que viene a sugerir ese borrador de sentencia es que el Supremo hizo muy mal al reprochar al pobre señor Griñán su pasividad al no parar la financiación de las ayudas, a pesar de que como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, intervención de la Junta le hizo llegar informes que le advertían de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas y Griñán no hizo nada".

"Pero ahora viene la señora Montalbán a decir, ojo al dato, que esos informes no demuestran que Griñán conociera las graves desviaciones y que tampoco tenía por qué saber nada del déficit que estaba generando la Agencia, idea que se gastaba más dinero del que tenía presupuestado. La señora Montalbán, que recibió una medalla del señor Griñán, dice en su borrador de sentencia que el señor Griñán no tenía por qué enterarse de nada, por más que los informes le alertaron de lo que de lo que estaba pasando".

"Es decir, vamos camino de tener políticos capaces de poner a huevo un sistema de desfalco sin que se les pueda meter mano judicialmente. Ojo con eso.