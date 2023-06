El primer sonido del día en Herrera en COPE: la situación de Extremadura con el PP y Vox

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación de Extremadura con el PP y Vox.

"Ayer dejábamos nuestro tramo radiofónico, a eso de las diez de la mañana, remarcando que lo de Extremadura y Baleares estaba abierto", comienza Sergio Barbosa este miércoles, "porque los parlamentos de ambas comunidades tenían que constituirse ayer, sí o sí, y eso obligaba a PP y Vox a entenderse o no": "Y al final ha sido que no, sobre todo en Extremadura, donde el desencuentro ha provocado gran escandalera". "¿Habrá repetición electoral en Extremadura después de las elecciones generales del 23 de julio? Ahora mismo es una opción bastante factible", señala.

Valorando las palabras de María Guardiola y los dirigentes de Vox, Sergio Barbosa señala que "cuando se llega a emplear ese tono, la situación sólo se reconduce pasando por las urnas": "Acuérdense que en 2019, PSOE y Podemos no se ponían de acuerdo para formar gobierno y en cuanto un nuevo paso por las urnas les aligeró de votos a ambos, a modo de castigo, a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias les faltó tiempo para darse el famoso abrazo". "Lo cierto es que, ahora mismo, la presidencia del parlamento extremeño ya está en manos del PSOE", apunta.

"María Guardiola no se baja de la burra de que no piensa gobernar con consejeros de Vox, ni harta de vino, 28 diputados tiene el PP extremeño, los mismos que el socialista Fernández-Vara, pero con menos votos", sigue analizando Sergio Barbosa, "los extremeños, si se mira por bloques, pidieron cambio". "El PP es un partido que no esconde su vocación centrista y Guardiola, como volvió a demostrar ayer, tampoco oculta que, de alguna manera, forma parte de la sensibilidad menos conservadora dentro de la derecha", sentencia.

El órdago de María Guardiola

La declaración de intenciones de Guardiola demuestra varias cosas a Sergio Barbosa: "Para empezar, demuestra que se trata de una mujer con personalidad, eso no se lo niega nadie, de esas que deciden que van a ir a la guerra con sus armas, y que será con esas armas, con las que ganen o con las que pierdan". "Dicho esto, la primera reflexión a la que mueve la declaración de Guardiola es si ayer, queriéndolo o sin querer, la dirigente del PP extremeño no hizo, de rebote, una incomodísima enmienda a la totalidad de los pactos entre PP y Vox en toda España", analiza.

"Guardiola ha demostrado una sensibilidad ideológica que hace casi imposible que pueda cohabitar con políticos de Vox en un mismo gobierno; o les convence con algún cargo más adicional, como el senador de designación autonómica o alguna pequeña concesión programática, para que le den apoyo desde fuera, o convivir dentro del gobierno tiene todas las papeletas de ser un carrusel de roces porque la naturaleza de Vox también es la que es y no se va a cambiar", señala Sergio Barbosa.

Todo esto se ve acentuado para el comunicador "por la propia naturaleza de Extremadura como región": "No es una comunidad con un idioma propio, en la que los nacionalistas hayan hecho tropelías contra la libertad lingüística de los ciudadanos. En Extremadura, una vez que te pones de acuerdo en ayudar a la gente del campo, criticar las políticas globalistas que perjudican a los agricultores y hacer algún retoque a la política económica que han aplicado los socialistas, ya todo es ponerse a dar vueltas a los temas más importantes para Vox".

"El PP, que no quiere perder el centro y que no quiere asustar al votante socialista que está enfadado con Sánchez", reflexiona Sergio Barbosa, "véase, todo lo que ha nombrado Guardiola con tanta vehemencia": "Violencia machista, inmigración y colectivo gay". "En el PP entienden", tal y como explica el presentador, "que en Extremadura tienen voto prestado del PSOE y que, antes que perder ese voto de cara al 23 de julio, lo mismo puede convenir no gobernar en Extremadura a cualquier precio".

En ese "apasionante momento político estamos", tal y como lo califica Sergio Barbosa, "mientras lo de los debates va camino de ser un vodevil": "Sánchez lanzó una idea excéntrica como fue querernos enterrar en debates con hasta seis debates electorales y ahora el PP ha contestado con otra propuesta que suena a vacile total". "Con lo cual lo del famoso debate, la siguen peinando y ya estamos entrando en el verano", finaliza.

