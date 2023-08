El primer sonido del día en Herrera en COPE: la responsabilidad del problema eléctrico en la isla de La Gomera

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la responsabilidad del problema eléctrico en la isla de La Gomera.

Audio





"La noticia sigue en la isla de La Gomera, donde miles de personas continúan sin luz", comienza Antonio Herráiz este lunes, "se quedaron sin suministro en la madrugada del sábado al domingo tras un incendio en la central térmica de El Palmar, que está ubicada en el municipio de San Sebastián de La Gomera". "En ese punto operan ocho generadores, de los que seis quedaron completamente carbonizados y los otros dos muy dañados", señala, "Endesa es la compañía responsable de esa central de producción eléctrica y cuando desde COPE les hemos preguntado sobre las causas del incendio nos han contestado que lo están investigando".

El comunicador destaca que "en unas horas vamos a conocer la cifra exacta de los usuarios de la red que ahora mismo siguen aún sin luz" después de que "el último dato actualizado confirma que todavía hay en torno a 7.000 clientes sin suministro": "7.000 usuarios que no pueden encender la vitrocerámica, que no pueden encender el microondas y que ven como todo lo que tenían dentro de la nevera se está perdiendo, si es que no lo ha hecho ya".

Así viven en La Gomera

"La situación ahora mismo, lo de encender el aire acondicionado, los ventiladores, no ha sido tan poco posible, no se pueden cargar los móviles, aunque esto tampoco haya sido lo peor porque el 80% de la isla ha sufrido las consecuencias de una incomunicación total por falta de cobertura", repasa Antonio Herráiz, "cualquier actividad que te imagines que en el día a día, no le das importancia, pero que requiere de un enchufe o de un interruptor, no ha sido posible para la mayoría de los vecinos y turistas que estos días están en la isla de La Gomera".

Pero el presentador de 'Herrera en COPE' explica que "no solo es eso". "El corte de luz ha afectado al suministro de agua", explica, "las estaciones de bombeo funcionan también con electricidad y sin energía no pueden elevar agua potable a los depósitos de cabecera y eso ha provocado que muchos hogares también hayan sufrido cortes de agua". "Se han resentido los servicios esenciales en los puntos neurálgicos de La Gomera", señala, aunque "hay que decir que el puerto y el aeropuerto han podido seguir funcionando".

La responsabilidad

"Tras conocer las consecuencias, comienzan las preguntas", prosigue, "la primera es básica": "¿Cómo es posible que en el año 2023, bien avanzado el siglo XXI, toda una isla se quede sin luz?". "En La Gomera hay censados 20.000 vecinos, no llegan a los 23.000, pero es que estamos hablando de un destino turístico muy demandado durante todo el año, pero en especial en verano", recalca, "esto díselo al que va a disfrutar de unos días de descanso y se encuentra con esto, que no puedo encender ni el aire acondicionado de la habitación del hotel".

Es por lo que Antonio Herráiz destaca que "los daños en la hostelería son cuantiosos": "Los bares, los restaurantes acumulan estos días más provisiones de lo habitual ante la llegada masiva de turistas, también por la celebración de muchas fiestas patronales en los pueblos, y, tras dos días con las cámaras y los frigoríficos sin funcionar, han perdido todo o casi todo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El Cabildo de La Gomera mira a Endesa, a la compañía responsable de esa central térmica", explica el presentador de 'Herrera en COPE', "los seis grupos calcinados tienen más de 35 años". "Desde el Cabildo dicen que cuando llegan a los 25 de funcionamiento, se tienen que renovar", recalca el comunicador. Además, "desde el momento del apagón han llegado una veintena de grupos electrógenos a la isla, también se esperaba a última hora de la tarde una mini central, pero eso lleva su tiempo, hay que instalarla, comprobar su funcionamiento y hasta que comienza a operar se tarda más de 24 horas".

Antonio Herráiz recalca por último que "dicen que hay una ley que a ellos les impide renovarlos, que tiene que ser el Gobierno central que lo autorice y de momento desde el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez no se han pronunciado".