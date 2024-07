El primer sonido del día de Herrera en COPE: la renuncia de Joe Biden como candidato a la reelección

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la renuncia de Joe Biden como candidato a la reelección.



"Hola, muy buenos días. Estrenamos Herrera en COPE. Te saluda Antonio de raíz en este 22 de julio dentro de la última semana completa del mes. Porque la que viene ya estaremos dando la bienvenida a Boston. Eso será el jueves, dentro de diez días. Y si atendemos a los cálculos del calendario herediano, en cinco meses habremos despedido el año, que es así, aunque no hay que correr tanto".

"Eso no le gusta Herrera. Hasta que llegue vamos a poder seguir disfrutando de lo mucho que queda de verano, del otoño entero y de una parte importante del invierno para hoy. Que tiempo propio de estas fechas. 42 de máxima en Badajoz 38 que van a alcanzar en Sevilla o los 37 de Toledo. Así que el respiro que nos ha dado el calor o la calor ha sido fugaz. Solo el domingo y esta madrugada sí que se ha dormido bien. Algunos puntos de montaña, incluso ha habido que acompañar, ha habido que ayudar a la sabana".

"Bueno, lo de Biden, que se veía venir. Que dicen en mi pueblo cuando faltan poco más de 100 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente de Biden renunció a presentarse a la reelección. No será el candidato demócrata ni quien plante cara a Donald Trump".

"Esto es lo último. Biden no podía prolongar más la agonía del Partido Demócrata, ni tampoco la suya. Y al final ha tomado una decisión en la que básicamente han primado tres factores. El primero es la evidencia de su deterioro físico y cognitivo. La segunda, la caída en picado de Biden en las encuestas".

"De forma general, en estados como Michigan, por ejemplo, donde el demócrata ganó a Trump en 2020. Los últimos sondeos le vaticinaban una derrota de hasta siete puntos y tres. Tercero, que quizá sea lo más relevante y lo que le ha llevado a tirar la toalla. La tremenda presión que viene soportando de los suyos en los últimos días los gobernadores, los congresistas, los senadores demócratas que han visto peligrar su puesto y por eso han presionado hasta el extremo, animando a Joe Biden a una jubilación forzosa".

"Que hay una persona que quizá, además del número de gobernadores, congresistas, senadores, era una persona que ha sido determinante dentro de esa presión y es el ex presidente Barack Obama. En el momento en el que apuntó directamente para que Biden no siguiera la balanza, termina por inclinarse en esto de los cargos estadounidenses no se diferencia mucho de los españoles que tendrá el poder o el cargo que sea de diputado, de senador, que nadie lo quiera abandonar con una clave más que va unido a esto en Estados Unidos".

"Los que tiene la última palabra son los donantes, los que ponen la pasta para apoyar a uno u otro candidato. Y no es que tuvieran sólo congeladas sus aportaciones. Es que muchos de los influyentes de los que más dinero ponen se negaban a poner un dólar más para la campaña de aire. Esto es la puntilla. Pero Joe Biden hace tiempo que empezó a ser cuestionado no sólo por los republicanos, que eso vale, y ha venido siendo así desde la propia elección hace cuatro años, como momentos posteriores para la historia más vergonzante de Estados Unidos, como el asalto al Capitolio alentado por Trump y los suyos".

"No se ha venido cuestionando a Biden por su edad, por su fragilidad tanto física como cognitiva. Ahora mismo tiene 81 años, cumple 82 en noviembre, por lo que habría terminado su segundo mandato a los 86. Las dudas, por su edad coincidían muchas veces con movimientos torpes, con caídas, por ejemplo, al subir al avión presidencial, con lapsus en los discursos, con confusiones ya determinantes, como confundir a Lenski con Vladimir Putin".

"En fin, momentos que han sido lógicamente aprovechados por los republicanos y más con el altavoz que proporcionan ahora las redes sociales. A toro pasado las cosas se ven de otra forma, pero es que ahora es ahora cuando muchos de los suyos concluyen que por todo esto y ya no por lo que ha venido después, Joe Biden nunca debió de aspirar a la reelección".

"Pero sin duda, en todo este sainete ha habido un momento que lo precipito todo en el que las burlas, los memes, se convirtieron en alarma y preocupación real en el lado demócrata. Y fue ese debate en el que durante el pasado 27 de junio se enfrentaron Donald Trump y Joe Biden".

"Como casi de ultratumba, titubeando, dudoso, desorientado, sin terminar las frases en frente de un Trump que sabe muy bien a lo que juega y lo que se juega y que incluso le llevó a decir que no podía responder a Maiden porque ni siquiera él, ni siquiera el presidente, sabía lo que había dicho".

"Alegó que estaba cansado, que había dormido poco, que venía de la cumbre del G7 en Italia, de los actos por el aniversario del desembarco de Normandía en Francia. Pero todo esto fue terrible y por si le faltaba algo a esta carrera electoral, apareció un joven veinteañero llamado Thomas Crook, que intentó asesinar a Trump durante un mitin. Los clamorosos fallos en el servicio de seguridad del presidente fueron contrarrestado por eso, salvo con un giro de cabeza de Trump, estaba en pleno discurso".

"De lo que estaba hablando en ese caso era de inmigración. Miró una pantalla y en ese giro de cabeza, con ese giro fue lo que terminó salvando su vida. Tercer cheque. Bueno, este es el contexto. La posterior caída de Biden en las encuestas. Más que caída, hundimiento. Y ahora llega la renuncia, que era cuestión de días o casi de horas".

"Primero, el actual presidente lo comunicaba a través de su cuenta de X, lo que antes era Twitter. Dice que lo hace porque es lo mejor para su partido y para para el país. Luego respaldaba también en redes sociales a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural, con un llamamiento para que todos esos que dudaban de él y se resistían a poner el dinero, pues ahora sí lo pongan y aceleren las donaciones".

"¿Y ahora qué? ¿Qué hay por delante? Porque es la pregunta que se hacen en Estados Unidos y que nos hacemos en el resto del mundo. Que lo que pasa en la primera potencia nos termina afectando a todos. Y hay una clave. Las prisas a 106 días para las elecciones provocan que Kamala Harris sea una solución de urgencia, aunque sus expectativas en las urnas sean limitadas y su falta de carisma no levante pasiones".

"Este argumento llevaría a un reemplazo de Bailén más o menos urgente, con una designación a través de una votación virtual. En cambio, dentro de los propios demócratas hay una corriente amplia que pide sosiego y no precipitarse. Dentro de esa corriente destaca Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que apuesta por unas primarias, aunque sea un proceso exprés, que termine con una designación tras ese proceso abierto, designación que tendrá lugar o tendría lugar, si es que se decantan por este procedimiento".

"¿En la Convención Demócrata del 19 de agosto, que se va a celebrar en Chicago, al margen de las dudas sobre el relevo, la pregunta es otra Biden está en condiciones de seguir durante los seis meses de mandato que tiene todavía por delante? Que la renuncia es inevitable. Le han forzado los suyos, quizá con esa puntilla definitiva que ha provocado el cuestionamiento del expresidente Obama".

"¿Está en condiciones de seguir siendo el presidente de la primera potencia mundial? La izquierda dirá que sí, que ponerlo en duda es un bulo, pero son los mismos que defendían, no hace tanto que sus condiciones cognitivas eran aceptables para ser el candidato demócrata. Ahora se han visto obligados a callar cuando ya el relevo era inevitable".