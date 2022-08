El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': ¿qué ocurriría si China bloquea Taiwán?

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la tensión diplomática que se vive alrededor de la isla de Taiwán: "En este primer viernes de agosto hay que mirar de nuevo a Taiwán. Hay mandatarios que es mejor tomarles en serio. Se ha visto en Ucrania con Putin. Durante meses estuvo desplegando decenas de miles de militares en la frontera y cuando todavía algunos decían que iba de farol se produjo la invasión. Pues eso está pasando ahora mismo en Taiwán. La visita de la presidenta del congreso de EEUU, Nancy Pelosi, a esta isla ha tenido una respuesta inmediata y han comenzado a sonar tambores de guerra. Lo que nos faltaba ahora mismo en un contexto internacional en el que cualquier conflicto diplomático serio, aunque no lleguen a las manos, sería la puntilla para la economía mundial".

"Taiwán es esa isla que China sigue considerando como suya y que ahora mismo se ha convertido en uno de los escenarios -el principal, podríamos decir- de la disputa entre Washington y Pekín. EEUU no reconoce a Taiwán oficialmente como un estado independiente, pero Taiwán de facto funciona como tal y mantienen una relación comercial muy estrecha. También una sintonía política hasta el punto de que la administración estadounidense ha prometido a Taipéi que defenderá la isla si China la invade. Hasta en 3 ocasiones lo ha dicho el propio Biden en sus dos años de mandato".

"Bueno, pues elegido Taiwán como el escenario de disputa, la presidenta del congreso de EEUU desoyó todas las advertencias y visitó la isla. ¿Alguien pensaba que el chino Xi Jinping se iba a quedar de brazos cruzados? El presidente chino no tardaba ni 24 horas en bloquear Taiwán. Y lo hizo desplegando toda su artillería con cazas, con bombarderos, con una corbeta y con misiles balísticos de corto alcance. El objetivo era bloquear Taiwán por mar y por aire, pero cinco misiles cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. Estamos ante las mayores maniobras militares de China en Taiwán, esa isla irredenta a la que Pekín pretende reunificar".

"Y aquí hay muchos factores en juego. Es una demostración de fuerza de China porque estamos a tres meses de la celebración del congreso nacional del partido comunista y Xi Jinping aspira a conseguir su reelección para un tercer mandato. Así que no puede mostrarse débil. Y la visita de la tercera autoridad más importante de EEUU ha sido un gran pretexto.No hay que olvidar la clave comercial de todo esto. En Taiwán viven 23 millones de personas y desde hace años se ha convertido en una potencia tecnológica que controla los famosos microchips".

"Es el rey indiscutible en la fabricación de estos semiconductores. Si China bloquea Taiwán se estrangula la cadena de suministros de estos componentes, lo que haría temblar de nuevo a sectores ya muy golpeados como la automoción. Hoy otro sector que también sufría las consecuencias de la escasez de microchips, como es el de los teléfonos móviles. Si nos fiamos del plan de China, estas maniobras militares deberían terminar el domingo. Por lo que, de momento, hay que esperar a que se cumpla y que se queden ahí. Pero está claro que Xi Jinping, como Putin, al frente de dos grandes potencias nucleares, no van de farol".

Más detalles del plan de ahorro energético

"Del asunto del decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno se siguen conociendo más detalles que afectan a su complicada aplicación. A las comunidades les han pedido que ejecuten y vigilen las medidas y lo primero que hay que hacer es una lectura detenida de los 80 folios que tiene el decreto, porque abre la vía a distintas interpretaciones".

"La primera es si entra en un choque directo con competencias que están en manos de las comunidades. El comercio es un sector que lo regulan los gobiernos autonómicos y por eso hay regiones -no es solo Madrid, pero sí está a la cabeza- hay regiones que le han dicho: esto hay que mirarlo bien porque, si se está produciendo una invasión de competencias, esto va a acabar en el Constitucional. Y ya hemos visto el resultado de otros decretos igual de precipitados y mal elaborados, como el del estado de alarma, que terminó siendo declarado inconstitucional".

"Aquí la clave es si el Gobierno de Sánchez puede atribuirse aspectos competenciales bajo el pretexto del impacto económico. Ahí es donde tendría que pronunciarse el tribunal de garantías. Pero es que hay otras cuestiones. Y una de ellas afecta al Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997. En esa norma hay un apartado reservado para lo que denomina actividades de trabajo ligero. Ahí se encuadra tanto la hostelería como el comercio, y establece que en esos puestos no se puede trabajar a más de 25 grados. Como el plan de Sánchez dice que por debajo de 27 nada de nada, pues sería otro tema que chocaría de plano".

"Y luego hay un asunto que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Es hilar muy fino, pero apunta su vicepresidente, Enrique Osorio, que el decreto no establece la franja horaria en la que tiene que estar apagado un determinado escaparate comercial. No lo deja escrito de forma específica. Y con esa premisa, si lo apagan y lo tienen el tiempo mínimo imprescindible, habrán cumplido".

"Ya hemos dicho que son las Comunidades autonómicas las tienen que vigilar, que se cumplen con las restricciones energéticas. Y aquí, en este mismo espacio, ya hablamos con el vicepresidente madrileño que sus inspectores tendrán la competencia para ver si en Moncloa o en cualquiera de los ministerios lo cumplen. Esto en el plano más técnico. En el político hay una matización. Es la del Gobierno vasco. Primero su consejera dijo que ellos tenían su propio plan, su propio protocolo y que no iban a tener a los ertzainas mirando termómetros o termostatos, comercio a comercio o restaurante a restaurante".

"Esto el PSOE no lo podía permitir, tratándose de un aliado preferente como es el PNV. Así que, viendo el revuelo, y también que le alineaban con Madrid, Íñigo Urkullu ha matizado: no le parece bien que en Moncloa NO hayan consultado a las comunidades autónomas, tampoco le gusta que NO se haya tenido en cuenta las distintas realidades entre sectores y regiones, pero que lo van a cumplir. Así no se enfada Sánchez y no le meten en el mismo saco que Isabel Díaz Ayuso. Tema zanjado".

El asunto del anuncio de Igualdad

"Lo que no va a quedar zanjado y lo van a ver es el asunto del polémico anuncio del ministerio de Igualdad. Ese que titularon El verano también es nuestro y del que, por cierto, ni Irene Montero ni su cohorte de asesoras han dado todavía ni media explicación tras el revuelo que se ha montado".

"Primero está el ridículo que han hecho, planteando una situación que ni mucho menos es general en las playas. Si hay algún sitio en el que se democratiza todo con naturalidad y sin complejos ese la playa. Si me apuran, un espacio de liberación. Ese lugar que iguala a todos, por arriba y por abajo. Esto no lo entiende Irene Montero. Qué le vamos a hacer".

"Pero luego se ha abierto una polémica por la utilización de imágenes sin el consentimiento de las mujeres que parecen en ese anuncio a las que no han dudado en alterar, sin permiso, su propio cuerpo. Uno de los casos más relevantes es el de Sian Lord, que es la mujer que se encuentra sobre la toalla. Lo primero que hacen es colocarle pelos en las axilas y en las piernas. Ya sabéis, mujeres del mundo, si tenéis a bien dejaros el vello donde os parezca, ahí tenéis a Irene Montero para defenderos. Pero eso es lo de menos. Sian Lord tiene una pierna ortopédica tras sufrir un accidente. Y en el cartel, con el Photoshop, le colocaron una pierna natural".

Este es el vídeo que esta mujer británica, Sian Lord, colgaba en sus perfiles en redes sociales hace unos días. Y hoy va a estar en Herrera en COPE a partir de las 10 de la mañana con Alberto Herrera. Queremos saber cómo se encuentra, pero también le vamos a preguntar si tiene previsto denunciar o no. Porque no es la única afectada. Otro de los casos sangrantes es la utilización de la cara de una mujer que aparece con un pecho solo, cuando en realidad no tiene ninguno, después de sufrir un cáncer y someterse a una doble mastectomía. "Lo de la cuchipandi de Montero nos va a costar caro vía indemnizaciones. Lo suyo sería que lo pagaran ellas. Pero con lo que ahorres tú, o con las multas que pongan seguro que llega. Está tó pagao".