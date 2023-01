El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la pregunta tras tres meses de la ley del 'Solo Sí es Sí'

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, porlas imágenes que dejó el entierro del Papa Benedicto XVI este jueves en el Vaticano.

"La imagen histórica fue la de un Papa despidiendo a otro Papa. La última consecuencia de la relación entre Francisco y Benedicto fue esa mano del primero sobre el féretro del segundo que quedará para la posteridad. Bonitas palabras sobre el alemán. El equipo de COPE ha cubierto todos estos hechos de forma magistral", explica Sergio Barbosa.

La actualidad también pasa por el primer alto al fuego que propone Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania. "Esa tregua de 36 horas que ha anunciado Putin... Ahora habrá que conseguir que no sea solo por la pascua ortodoxa. Ojalá 2023 sea el año en el que acepte una tregua definitiva", reflexiona el presentador de 'Herrera en COPE'.

En España

"Hemos sido muchos los que nos hemos cogido unos días de descanso, pero el lunes volveremos a coger la velocidad de crucero y nos daremos cuenta de lo que ha cambiado a mejor o a peor en lo económico", comenta Sergio Barbosa. Una de las cuestiones es la del combustible: "El diesel a un precio a la ida y a otro a la vuelta. Lo normal es que hemos empezado a pagar 10 céntimos más en una semana".

Pero también hay otro foco de atención. "Lo que más van a notar es lo del supermercado. De momento, notarse, se nota poco. Luego está el enfado del sector de la carne y el pescado. De hecho, los pescadores han enviado una carta para que Sánchez reflexione. Lo mismo, si piensa que le pueden ir algunos votos en ello, recapacita", puntualiza el subdirector.

Barbosa apunta a otro foco de la actualidad: "Donde no recapacita es en el asunto judicial después de que el Ejecutivo haya rechazado la última propuesta de los populares". "Se ve que el PSOE quiere disfrutar de su ronda de vocales afines. De este círculo vicioso no nos saca nadie. El PSOE martiriza al PP con que bloquean la renovación, mientras que el PP acusa ante Europa de no cumplir con los requisitos", comenta el presentador de 'Herrera en COPE'.

"Para cabezonería del Gobierno, la de la ley del 'Sólo Sí es Sí'. Mientras siguen buscando excusas y remiendos a la chapuza, Podemos nada a contracorriente. Dicen que van a dejarla tal y como está hasta que los jueces empiecen a aplicarla bien. Cabe preguntarse si la intención del Gobierno es que los agresores sigan beneficiándose porque reformar la ley supondría admitir que se equivocaron. En cualquier país de nuestro entorno habría provocado dimisiones", finaliza Barbosa.