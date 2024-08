El primer sonido del día de Herrera en COPE: las novedades en la nueva fuga de Carles Puigdemont de España

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las novedades en la nueva fuga de Carles Puigdemont de España.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Te saluda Antonio Ruiz en este día de vísperas en el que muchos os vais de puente o incluso comenzáis las vacaciones, si es que os habéis reservado esta segunda quincena de agosto y quién sabe si también parte de septiembre. Mañana es festivo en toda España. La asunción de la Virgen es de esas fiestas religiosas que de momento no lo vamos a decir muy alto".

"No se han atrevido a tocar del calendario laboral porque se celebra por todos los rincones capitales como Madrid, con la Virgen de la Paloma, en Gijón, la Virgen de Begoña, en pueblos grandes, medianos y pequeños. El de mañana es un día feriado y celebrado donde los haya. ¿Y qué tiempo vamos a tener? Pues depende de donde vivas. Igual alguna procesión con la patrona".

"Alguna verbena al aire libre en algún festejo taurino. Recibe una visita indeseada. Se va acercando una lana. Eso que siempre hemos llamado borrasca, pero que los que saben del tiempo nos aclaran que son fenómenos diferentes. Bueno, esto se traduce en previsión de lluvias y tormentas que van a ser localmente fuertes en el tercio oriental de la península y en Baleares".

"Cuando te hablo del tercio oriental hay que ir a Cataluña, la Comunidad Valenciana, a la Región de Murcia y también en el archipiélago balear, con especial atención a la isla de Mallorca. Esto viene acompañado de un descenso de temperaturas. La máxima la vamos a encontrar hoy en Córdoba y Sevilla, con 37 grados y la mínima de diez grados en Soria, donde no van a pasar de los 23".

"El Festival del Humor de este verano, con la fuga del prófugo catalán, ha vivido en las últimas horas un nuevo capítulo que no es que nos deje indiferentes, pero sí que no sorprende porque es más de lo mismo. Se va a cumplir una semana del choteo de Pullman en Barcelona ante los ojos de todo el mundo y desde el Ministerio del Interior seguían sin dar una sola explicación".

"Alguno todavía hoy, que se pregunta por qué hay que señalar al departamento que dirige Grande-Marlaska. Bueno, pues porque ante una orden de detención del Tribunal Supremo contra alguien que, por cierto, ha avisado con tiempo de que va a volver a España, la seguridad de las fronteras, además de los puertos y los aeropuertos, es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Policía y Guardia Civil".

"Y después de cinco días callado como una puerta, el silencio de Marlaska se ha roto de aquella manera con un informe que el Ministerio del Interior ha enviado al magistrado del Supremo Pablo Llarena. Se lo han mandado porque se lo había requerido el juez, que si no, todavía estábamos esperando alguna aclaración. Lo que nos cuenta no sorprende, pero sí que confirma que miraron para otro lado y lo hicieron que nadie tenga duda por una orden política".

"Luego, después los mandos la asumen de forma muy disciplinada. Además de la orden de detención del Supremo, hay que recordar que estaba en la lista de los más buscados después de siete años de fuga. Pues ni con esas. Interior reconoce que solo activó recursos extraordinarios en las fronteras. Una vez que el Dioni catalán se fugó".

"Esto que nos perdone el Dioni porque el agujero del expresidente de la Dignidad es mucho mayor. Este no ha robado un furgón, pero sí que malversó más de 4 millones de euros de dinero de todos los españoles. Solo cuando los Mossos le dejaron escapar. Solo a partir de ese momento, Policía y Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo extraordinario".

"Esto es lo que le ha contado Marlaska al magistrado Llarena en el informe. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Si conocían que el prófugo iba a acudir a las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, si sabían que le habían colocado un escenario para que pudieran actuar ante los suyos como una estrella cutre del rock?"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ante esta evidencia que dice Marlaska que toda la responsabilidad es de los Mossos d'Esquadra y que desde Interior ofrecieron apoyo operativo a la policía autonómica catalana, pero que no fueron requeridos, que como no reclamaron ayuda, no era cuestión de desplegar un operativo paralelo. Y esto es todo, amigos. Uno es asumiendo sin sonrojarse que no le detuvieron porque el semáforo se puso en verde para los peatones y claro, no se lo iban a saltar".

"Esto lo saben bien los malos, los ladrones, los maltratadores, los que intentan escapar de la poli. Si algún día te persiguen los Mossos y huyes en coche, te saltas un semáforo en rojo y ellos se paran y en el otro frente competente, en este caso, incompetente. Desde el Ministerio del Interior se dedican a pasar todo el marrón a los Mossos porque nadie les pide ayuda, aunque fuera Policía y Guardia Civil, a quien se les coló por donde entrara".

"Esa es la incógnita que no sé si algún día nos llegaremos a saber enterar. Y hasta aquí quieren que lleguemos. Punto. Así quieren poner fin a su relato. Y todavía pretenden que con lo que nos contaron los jefes de los Mossos y con lo que refleja el informe de Interior al juez, nos creamos que no estuvo todo pactado, que no hubo cooperación necesaria en la fuga".

"Pues es difícil de creer, porque esto no se sostiene por ningún sitio. Fundamentalmente, porque desde las dos administraciones competentes o incompetentes, en este caso, que son el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, vienen defendiendo que pudieron. No tiene que ser detenido, que el Supremo tiene que aplicar la amnistía sin rechistar, por mucho que plantee dudas jurídicas argumentadas, sosteniendo que no se puede amnistiar los delitos de malversación".

"No se cortó Óscar Puente señalando al Supremo para blindar al prófugo. No se tapó lo más mínimo al ministro de Transportes, anticipando que el Constitucional de Pumpido va a corregir la extralimitación, la supuesta extralimitación de Llarena al no aplicar la amnistía. Esto se agradece. Se agradece porque la explicación gráfica de porque no detuvieron a Puigdemont, no quieren que se enfade y que haga saltar por los aires la legislatura de Madrid".

"Dejamos pasar el tiempo que ya volverá sin ser detenido, que ese es el objetivo, que regrese sin ser esposado ni detenido, ni siquiera que tenga que pasar por la cárcel. Se agradece la claridad de Óscar Puente, aunque suponga la confirmación una vez más de que no tienen reparo en dilapidar la división de poderes. Pero uno ya prefiere que te lo digan a la cara para que todo el mundo sepa con quienes nos la jugamos y que no anden con rodeos, como hizo ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños".

"En Venezuela hoy se cumplen 16 días de las elecciones presidenciales y hay dos hechos que son irrefutables. El primero es que Maduro no ha permitido que un organismo independiente analice las actas de votación. Y el segundo dato incontestable es que Rodríguez Zapatero, que ha liderado el Club de Observadores Internacionales con clarísima afinidad con el régimen, sigue desaparecido desde el 28 de julio, asumiendo una complicidad evidente con el fraude y con el pucherazo que ha perpetrado su amigo y todo apunta también benefactor Nicolás Maduro".

"Ayer compareció nuestro ministro de Exteriores en el Senado y podemos sacar tres conclusiones de lo que nos contó José Manuel Álvarez Albares. Primera, se niega a reconocer la voluntad popular del pueblo venezolano, traducida en las urnas o lo que es lo mismo, se resiste a reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia".

"Segundo, equipara a la oposición venezolana con el régimen. Dice que tiene que haber una solución negociada cuando saben que Maduro ha ganado ya demasiado tiempo para ejecutar su fraude. Desde el 28 de julio y tres asumen el papel de Rodríguez Zapatero como cómplice del tirano Nicolás Maduro".

"Es decir, el Gobierno de España es también cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y cómplice del fraude. Esa postura tibia, ese colocarse de perfil, le retrata a la perfección".