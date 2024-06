El primer sonido del día de Herrera en COPE: los dos problemas inmediatos que tiene Pedro Sánchez

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los dos problemas inmediatos que tiene Pedro Sánchez.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 18 de junio de 2024

"Por ejemplo, este martes se presenta muy judicial por distintos motivos, por dos citas que van a producirse en el Tribunal Constitucional y en la Junta de Fiscales y por una providencia ya emitida por un juez de Madrid que a buen seguro va a seguir marcando el paso de la crónica política".

"Esa providencia la ha publicado el juez Peinado y ha servido para confirmar a Begoña Gómez, que sigue estando investigada. Saben ustedes que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno preguntó al juez que por qué la mantenía citada para el próximo 5 de julio, sobre todo si ya había soltado a la Fiscalía Europea".

"La parte del caso que tiene que ver con el dinero de los fondos europeos que se pudo pagar al empresario Carlos Barrabés en un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es decir, el abogado de Gómez le vino a decir al juez algo así como".

"Oye, si ya es la fiscal europea la que está mirando, si a Barrabés el Gobierno le dio o no unas concesiones públicas porque era el empresario que estaba promocionando profesionalmente a la mujer del presidente, a cuento de que tú sigue sin soltar la pieza y no la dejas en paz con las ganas que tiene Moncloa de que te olvides de ese asunto".

"Bueno, pues el juez Peinado ha venido a decir que todavía hay dos bloques de la casa que están en su poder. Se da por hecho que uno de ellos tiene que ver con la relación de Begoña Gómez con la empresa global y la empresa que, como saben, se vio envuelta también en un episodio consistente en pedir al gobierno el favor de que mediara con Venezuela para que el régimen chavista les devolviera un dinero que pertenecía a Europa".

"El caso es que Peinado asegura que esos dos bloques que él investiga siguen vivos porque ha recibido nuevos documentos que mantienen abierta la idea de que hay indicios de delito que luego se podrán sustanciar o no, pero que de momento merecen ser investigados. Es decir, más inquietud para Begoña Gómez, porque el juez asegura que no suelta la pieza porque le han llegado nuevos documentos más allá del asunto de las adjudicaciones al empresario Barrabés".

"Así que conociendo cómo se está tomando Pedro Sánchez todo esto de la imputación de su mujer, nos podemos preparar para que siga en marcha toda la operación para seguir presionando a jueces y periodistas que le tocan las narices al Gobierno, investigando a su mujer o a su hermano. Y miren, no sabemos que pasará con Begoña Gómez. De hecho, es posible que cueste demostrar un delito de tráfico de influencias".

"Es un delito bastante gaseoso, bastante difícil de demostrar en un país, además, como España, en el que, no nos engañemos, impera la cultura del capitalismo de amiguetes y en el que el chanchullo y el peloteo con el poder es la gran palanca que muchos usan para conseguir sus objetivos".

"Pero más allá de si Begoña Gómez acaba condenada o no, y más allá de la demagogia populista y la victimización del Francisco, este caso nos debe hacer reflexionar sobre cómo mínimo, lo improcedente, lo poco ético y lo poco estético que puede llegar a ser que la pareja de un presidente del Gobierno, estando su marido o mujer en el ejercicio del poder, a esa pareja le dé por impulsar su carrera profesional, especializándose en explicar cómo se pueden pedir fondos económicos precisamente a ese gobierno".

"Begoña Gómez presumía de tener la única titulación especializada en enseñar cómo acercarse al gobierno y sacarle fondos o ayudas económicas. Y el problema es que ese gobierno lo preside el señor que vive con ella y eso o no se hace directamente o lo tienes que regular con pelos y señales, porque si no luego viene lo que viene".

"Este empresario tan amable de repente me promociona un máster y yo le escribo una carta de recomendación porque el hombre es muy majete y qué casualidad, el gobierno de mi marido le suelta unas adjudicaciones millonarias. Eso huele fatal, sin necesidad de que haya ni persecución judicial, ni manía periodística".

"Y decíamos del Tribunal Constitucional, donde también se ha dado el hecho poco ético y poco estético de que el Gobierno haya trufado el pleno de ese Tribunal de Garantías con jueces que o formaron parte del Gobierno directamente o su carrera está fuertemente vinculada al PSOE".

"Pero Sánchez no tuvo remilgos en hacer eso. Y ahora ese tribunal presidido por Conde Pumpido, con mayoría izquierdista, tiene que revisar las sentencias de los ERE, que es el mayor caso de corrupción que se le recuerda al PSOE en los últimos años".

"La cuestión es que el Constitucional va a estudiar este mismo martes el borrador de sentencia que por lo pronto propone exonerar a Magdalena Álvarez de la pena de nueve años de inhabilitación. ¿Que argumento va a seguir el pleno del Tribunal para estimar parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez? Pues el Tribunal de Garantías considera que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo vulnera su derecho fundamental a la legalidad penal".

"Es decir, a Magdalena Álvarez se la condenó porque siendo consejera andaluza de la Junta, elaboró los presupuestos de los que se sacó el dinero que acabó malversado, habiendo incluido ella en esos presupuestos el uso de transferencias para el pago de subvenciones extraordinarias, que es por donde se coló la malversación".

"Sin embargo, ahora el Constitucional viene a decir que los anteproyectos y proyectos de ley que emanan de un Consejo de Gobierno no pueden ser objeto de control público porque sólo son meros actos preparatorios del proceso legislativo".

"Es decir, que a una consejera no se le puede meter un puro por lo que haya aprobado en el Consejo de su gobierno, porque quien tiene la potestad de aprobar lo que sea legal o no, es el Parlamento. Es más, será la paradoja de que los magistrados izquierdistas se pone muy dignos y dicen que dar por sentado que el Parlamento no es el que realmente tiene la responsabilidad supondría vulnerar el principio de separación de poderes".

"Ellos, que son un tribunal que coincide día sí y día también con los postulados del Poder Ejecutivo. Pero bueno, a todo esto se da el caso de que el borrador de la sentencia lo ha elaborado con la ayuda de una serie de letrados, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán, que decidió no abstenerse para resolver los recursos sobre este asunto, a pesar de que había sido galardonada por el propio José Antonio Griñán con la Medalla de Andalucía en 2012".

"Y para acabar de coronarse, cuentan las malas lenguas que el Constitucional de Pumpido filtró al Gobierno hace ya unas semanas que Álvarez iba a ser exonerada de la inhabilitación. Tanto que Sánchez ya calentó el asunto en un mitin de las elecciones europeas".

"Pues si hoy el Tribunal Constitucional exonera a Magdalena Álvarez, ya podremos hablar de Pedro el profético. Este es el panorama que tenemos y entre tanto la Fiscalía pues guerra abierta a todo el que no pase por el aro del Fiscal General del Estado".

"Hoy se reúne la Junta de Fiscales para que Álvaro García Ortiz, que no le quedan una pizca de autoridad moral sobre sus subordinados, imponga a los fiscales del Supremo su criterio, consistente en que hay que pedir que se aplique la amnistía tal cual como está redactada, incluso para los delitos de malversación".

"El único consuelo de todo esto es que, por más que García Ortiz obliga a los fiscales a pedir lo que él quiere, al final la última palabra la tendrán los jueces de la Sala del Supremo. Y luego está, como se pueden imaginar, todo el terremoto que ha provocado el último cambio de opinión en el PSOE".

"Eso de que ahora no va a haber la misma financiación para todo el mundo, sino que Cataluña va a tener como mínimo una financiación singular. Porque para Pedro Sánchez Cataluña es muy importante, como si las demás autonomías no no lo fueran tanto".

"Bueno, Sánchez tiene dos problemas inmediatos uno, Esquerra no se conforma con una mejora de la financiación dentro del régimen común, sino que quiere directamente un cupo como el vasco. Además de garantías de que se va a empezar a hablar de un referéndum y el control por parte de la Generalitat de los jueces catalanes, casi nada".

"Y el segundo problema para Sánchez es que Junts está que trina porque considera que lo que está haciendo Sánchez es chantajear a Esquerra para que acepte investir a Salvador Illa .Y lo malo para Sánchez es que tiene que contentar a las dos facciones separatistas. Solo con tener contenta a una puede que no le salgan las cuentas para seguir en Moncloa".

"Y luego está también el otro problema, que debería ser el que más le preocupara si fuera un presidente responsable. Y es el peligro, el peligro de incendiar al resto de España con este agravio económico tan absolutamente descarado como esto no solo consiste en romper la igualdad a la hora de financiarse todos los territorios de una forma justa, sino que el siguiente capítulo va a ser que todos los españoles asuman la deuda generada por el procés".

"José María Aznar ya se ha puesto al frente de los que han puesto el grito en el cielo. Españoles pagando la factura dejada por los separatistas para calumniar a esos propios españoles. Desde luego, si aceptamos eso como país, es que no tenemos remedio".