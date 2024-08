El primer sonido del día de Herrera en COPE: las novedades en el caso del asesinato de Mateo en Mocejón

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las novedades en el caso del asesinato de Mateo en Mocejón.

"Las seis, las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa. En nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de agosto de 2024. Sigue avanzando el verano buscando el mes de septiembre, aunque todavía nos queda muchos, nos quedan muchos días para disfrutar de esta época de descanso. Para muchos descanso con calor, un calor que hoy volverá a dejarse notar, sobre todo en Extremadura, donde tendrán alerta naranja".

"También está bajo aviso Amarillo, Madrid, Castilla y León. A ese calor en Andalucía y Castilla-La Mancha van a tener que sumar además avisos por tormentas y en Baleares, con lo que habrá que tener cuidado con el fuerte oleaje".

"Bueno es si hoy me preguntan que por dónde van los tiros, les puedo contar, por ejemplo, que el clan de Lanzarote ha dado señales de vida. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote y que por allí están también Salvador Illa y el ex presidente Zapatero, y que eso tiene un poco escamado al personal que estarán tramando".

"Se preguntan algunos con qué estrategia política saldrán en septiembre para sortear los numerosos charcos en los que anda metido el Gobierno. Bueno, pues en el PP llevan varios días mirando de reojo a Lanzarote, preguntándose con recelo Primero que relato estará preparando Sánchez para justificar el escandaloso pacto fiscal con Cataluña".

"Y segundo, que cómo puede ser que Sánchez esté tan tranquilo en Canarias de vacaciones con el problema migratorio que está sufriendo esa autonomía. Porque ciertamente de puertas hacia adentro, en el Palacio de la Mareta no se escucha ni una mosca. Y ese silencio es de esos silencios que mosquean, valga la redundancia".

"Pero es que además, el que también andaba timbrando la puerta del Palacio de la Mareta para ver si alguien se dignaba a asomarse a la ventana, era el propio presidente canario Fernando Clavijo, que tampoco entendía que teniendo el colapso que tiene en los centros de menores, que el presidente del Gobierno estuviera de vacaciones en las islas y no le dedicara ni media hora para hablar del asunto".

"Pues la buena nueva de las últimas horas es que si hay vida en el clan de Lanzarote y ayer Moncloa tuvo a bien comunicar al señor Clavijo que, como Sánchez tiene previsto visitar La Palma el próximo viernes, que hoy Su Santidad sacará un hueco para hablar con el presidente canario, será el próximo viernes la isla de La Palma".

"Por lo visto, el presidente tiene intención de visitar la isla y creo que esto normaliza todo. Encantado. Mi idea es poder despachar y poder tener esa conversación de asuntos donde obviamente la migración va a ser uno de los asuntos de la agenda de Canarias".

"Ya lo decíamos ayer, no es raro que Sánchez se marche a una gira por África para abordar el problema de la inmigración y estando en Canarias no se digna hablar de los retos que está afrontando sobre el terreno esa comunidad, los centros de las islas".

"Otra cosa es que el conflicto migratorio vaya a dejar de ser motivo de debate político. Recuerden que Clavijo quería reformar la Ley de Extranjería para que la acogida de menores e inmigrantes fuera obligatoria para el resto de autonomías cuando algunas estén colapsadas y esa reforma no sale adelante".

"Es verdad que en los últimos días se ha agilizado el envío de menores de Canarias a otras comunidades, aunque algunos territorios siguen insistiendo en que el Gobierno no da toda la información necesaria sobre esos traslados".

"El caso es que el PSOE se agarra a que el PP no quiso reformar la ley de Extranjería y el PP contraataca recordando que fueron los socialistas los que no se molestaron en aceptar ninguna de las propuestas para reformar la ley, de tal manera que justo ayer martes, los de fijo registraron en el Congreso una proposición no de ley que recoge su propia idea de plan migratorio".

"Un plan que viene a decirle al Gobierno que debería declarar la emergencia migratoria, reforzar la vigilancia, las fronteras y solicitar para ello ayuda a la Unión Europea. Aquí volvemos a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones. Estamos hablando primero de un problema muy complejo que un solo país no puede solucionar, así como por arte de magia".

"Y además un problema muy peliagudo porque estamos hablando de vidas humanas, de menores a los que hay que tratar con dignidad y eso cuesta dinero y cuesta un esfuerzo de integración social que no será para todos los que vienen, pero que deberá ser para muchos porque devolver a su país a todos los inmigrantes que entran de forma irregular, como proponen algunos a la hora de la verdad no es viable".

"Así que lo peor que se puede cruzar en todo esto es el tacticismo político de unos y otros. Y de momento el PP dice que su propuesta pretende ser una fórmula a caballo entre las recetas del Gobierno y las de Vox".

"La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo, porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a VOX y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado, pues ahí está esa propuesta del PP".

"Hoy queda apuntada en la agenda esa cita de Sánchez con Clavijo este próximo viernes. Veremos qué pasos es capaz de dar este país en lo que se refiere a la crisis migratoria, un asunto que, como les digo, es muy peliagudo porque mientras no se aborde con rigor va a seguir siendo caldo de cultivo para hacer política, pero política de la mala".

"Política que deja de ser política para convertirse en propaganda pura y dura, en la que se lanzan consignas falsas a sabiendas de que son falsas, con la idea de sembrar cizaña. Y ya decíamos ayer que el crimen de Mocejón fue un ejemplo clarísimo de cómo determinados resortes que habitan en las redes sociales pueden empezar una campaña consistente en asegurar que el asesino de un niño de 11 años es un extranjero, aunque sea mentira, aunque sepan que no es verdad".

"Y ese caldo de cultivo que fomenta el odio y que le puede costar un problema muy serio a muchos extranjeros que viven entre nosotros de la manera más honesta, con la única intención de ganarse la vida, es lo que ya está investigando la Fiscalía".

"Se están investigando los muchos mensajes de odio y falsedades que se lanzaron entre que el pequeño Mateo fue asesinado hasta que se supo que su asesino es un joven español con algún tipo de problema mental, algo que la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ha denunciado también con toda rotundidad".

"Redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, tratan de culpar a todos, a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo".

"Nos está quedando un país que entre los que se inventan que un asesino es extranjero simplemente para echar leña al fuego y los que se niegan a mostrar su pesar por un crimen hasta que no tienen la certeza de que el asesino es español. Y si no es español no lo condenan. Que esta sociedad empieza a heder. Pero heder demasiado".

"A todo esto, por cierto, la ministra de la Infancia y Juventud, ayer ya más de 48 horas después del crimen, sí se digna a pronunciarse sobre el asunto en redes sociales. Sira Rego, que tiene la costumbre de sólo destacar los asesinatos de niños cometidos por el padre, se tomó también con calma lo de dar el pésame a la familia del pequeño Mateo, por más que es ministra de Infancia y Juventud y tenía delante un crimen que ha conmocionado a España con un niño asesinado y un joven con problemas mentales como asesino".

"Pues 48 horas para para decir algo, para cumplir con los más elementales protocolos, el de dar el pésame o mostrar su pesar a una familia destrozada. Y todo para al momento poder colocar otro tuit en el que entraba él. Lo de los delitos de odio y todo ese chapoteo político que es en lo único en lo que algunos se sienten cómodos".

"Ese es el panorama que tenemos. Y lo triste de todo esto es que enfanga aún más lo que no deja de ser una tragedia tremenda, un drama, lo mires por donde lo mires. Porque la familia de Mateo se ha quedado sin su pequeño de 11 años y la familia del joven que cometió el crimen también tiene que estar pasando lo suyo".

"Ayer el coche del padre apareció con rayones en los que se podía leer asesino y él mismo salió a hablar para decir que su hijo no tomaba medicación a pesar de tener una discapacidad, porque hasta hace dos años, dice, tenía un comportamiento bastante normal y que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha empezado a ver cosas raras, mientras el propio chaval parece que ha explicado en la Guardia Civil que en el momento del crimen sintió que alguien le robaba la cara y cometía el asesinato por él".

"¿Hasta qué punto ese muchacho necesitaba algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento que no tuvo? Pues eso es lo que tienen que calibrar ahora los médicos forenses para, entre otras cosas, saber que castigo penal se le podría aplicar. De momento, el padre ha salido a hablar con los medios de comunicación, mostrando su pesar por lo sucedido, pero también tratando de dar la cara por su hijo".

"Pues ya lo ven, entre los de esta familia y sobre todo principalmente los de la familia del pequeño Mateo, que se ha quedado sin su pequeño. Esto es un drama de cabo a rabo. En fin, hoy tampoco perderemos de vista lo que se vaya conociendo del crimen de Mocejón mientras era una mañana en la que podremos analizar otros asuntos interesantes".

"Yo, por ejemplo, no quiero ser pesado, pero eso que apuntábamos el lunes de que hay señales que señalan que el bolsillo de los españoles ha empezado a decir basta a los altos precios del turismo en verano. Eso parece que se confirma. Nosotros hacemos referencia a lo que nos cuentan algunas centrales de reserva o al aviso que dio Ryanair de que ya detecta que la gente se ha plantado y no está dispuesta a seguir comprando billetes de avión al precio que están".

"Bueno, pues los compañeros de El Confidencial han llegado a una conclusión parecida, pero observando datos reales de consumo del mes de julio. Si uno mira los datos sobre el pago con IVA que maneja la Agencia Tributaria o los datos de pago con tarjetas de crédito que maneja CaixaBank, se nota que en julio ha habido un frenazo de las familias españolas en lo referente a la hostelería y el ocio".

"Es verdad que salimos de la pandemia con unas ganas locas de vivir y que habíamos hecho a la fuerza un colchoncito de dinero ahorrado. Pero han pasado dos años de precios por las nubes y todo tiene un límite. Así que habrá que que ver en septiembre cómo están los bolsillos en el país de un gobierno que asegura que vamos como un cohete".