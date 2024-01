El primer sonido del día de Herrera en COPE: la gripe sube un 35 por ciento los pacientes en urgencias de 2023

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el hecho de que la gripe sube un 35 por ciento los pacientes en urgencias de 2023.

"Ya veníamos diciendo estos últimos días que lo de este mes de diciembre no era normal, pero es que el invierno pasado fue el primero totalmente sin mascarillas tras la pandemia y no se recordaba tan complicado como este. De hecho, este año simplemente había que mirar alrededor para percibir que los virus respiratorios estaban y están afectando a mucha gente. Esa sensación que todos teníamos así a ojo de buen cubero es lo que los datos oficiales han venido a confirmar en las últimas horas: si no contamos la pandemia del covid, estamos viviendo ahora mismo el pico de infecciones respiratorias más alto desde 2005".

"Las urgencias de los hospitales ya tienen un 35 por ciento más de pacientes que hace un año y la tasa de positividad sigue escalando de manera espectacula. Si los contagios subieron la semana pasada un 27 por ciento, esta última lo han hecho un 46 por ciento. Eso quiere decir que ya tenemos a siete autonomías con una tasa de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante, es mucho. Tanto que ya son demasiados los hospitales que tienen saturadas las urgencias con el peligro de que eso implique una peor atención para quienes llegan con un infarto o un accidente grave".

"Estos días estamos volviendo a ver pasillos hospitales llenos de camas colocadas de cualquier manera y, si uno se pasa por su ambulatorio, la cara de estrés de los sanitarios lo dice todo. Mónica García ha tenido una idea que es escribir un tuit para pedir a las empresas que faciliten a sus empleados no ir a trabajar si se encuentran mal. Esa ha sido la aportación de Mónica García, mientras lo que se vuelve a demostrar mayormente es que tenemos una atención primaria que se satura con demasiada facilidad cuando los virus respiratorios se vienen arriba.

"El que no está malo para ir al hospital, pero tampoco está para ir a trabajar, al final, como necesita un justificante si la cosa se alarga más de tres días, muchas veces acude a urgencias saturándolas. Está bien pedir a los empleadores que permitan a sus empleados no ir a trabajar, pero luego está la realidad de los trabajos en estos días en los que, como decimos, mucha gente está de vacaciones y, los que se quedan, sienten que no pueden faltar".

"Las moralejas que nos dejó la pandemia, que a la vista está no nos han servido para mejorar. Así que, que no nos pille pronto otra pandemia como la del covid, porque estos días se está viendo que, en lo fundamental, no hemos aprendido la lección".