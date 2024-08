El primer sonido del día de Herrera en COPE: el Gobierno de Salvador Illa y la fuga de Carles Puigdemont

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Gobierno de Salvador Illa y la fuga de Carles Puigdemont.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Te saluda Antonio y Raíz en este 12 de agosto en el que va a aflojar el calor. Dónde más lo van a notar Es en el Cantábrico, en Bilbao. Las máximas superaron ayer con creces los 40 grados y hoy no van a pasar de 26. En Santander, lo mismo. Este domingo en la capital cántabra alcanzaron 36 37 grados y hoy no van a llegar a 25".

"En el resto. También algo menos de calor, pero con máximas propias de agosto 40 en Zaragoza, 39 en Lérida, 37 en Madrid. Así que lo habitual, lo mejor para pasar un lunes a costeño es trabajar".

"El Herrera esto se lo toma al pie de la letra. Es su día favorito de la semana y en un ratito nos va a saludar desde el polígono industrial La Horadada, con un producto pionero para solucionar sus problemas que vienen de atrás. A las siete en directo, Carlos Herrera desde la compañía Anal Solutions".

"Lo último nos lleva a París, donde han echado el cierre a unos Juegos Olímpicos que han tenido un poco de todo, como en botica. Si miramos exclusivamente el medallero, la delegación española se vuelve con 18 metales, cinco oros, cuatro de plata y nueve de bronce. Es una medalla más de las que conseguimos hace cuatro años en Tokio o hace ocho en Río de Janeiro, pero nos ha conseguido el objetivo de superar el récord de 22 medallas en Barcelona 92".

"Fracaso por no haber alcanzado esa meta, que por cierto, se puso el propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que lo repitió por todos los medios, incluido aquí en la cadena COPE. En este programa de más no debería hablarse de fracaso".

"España ha terminado en el puesto número 15 del medallero, que es muy meritorio, pero es verdad que cuando generas expectativas tan concretas, incluso te atreves a establecer un número que te puede llevar a cierta decepción. Es un poco lo que ha ocurrido. Todos los oros de España tiene muchísimo valor".

"El de las selecciones olímpica de fútbol, el de las chicas de waterpolo, el que consiguieron María Pérez y Álvaro Martín en el maratón de marcha por relevos, el oro de Jordan Díaz en el triple salto y luego el primero que nos trajeron Diego Botín y Florian Trittel en vela".

"Hay medallas que, sin ser oro, han sido especialmente celebradas como la inesperada plata en baloncesto tres por tres femenino, tras derrotar en semifinales a Estados Unidos un luchadísimo bronce ayer de Los Hispanos de balonmano. La plata de Carlos Alcaraz en tenis individual. Así que nos supo casi a oro".

"Y luego nos hemos quedado a las puertas de muchas más con 17/4 puestos, que es récord histórico de eso que llaman medallas de chocolate. En fin, es lo que ocurre siempre en cualquier cita olímpica: alegrías, decepciones, lesiones. Cuando estás a punto de conseguir una medalla en una de las imágenes, sin duda alguna más crueles de estos Juegos Olímpicos, como la que dejó en bádminton Carolina Marín y luego las polémicas que se han podido tapar con él, que es sin duda el gran éxito de estos Juegos Olímpicos".

"Porque es un triunfo haber superado el desafío de la seguridad sin incidentes destacados. A partir de ahí, debates que han quedado en un segundo plano, porque París es una postal permanente. Pero sí ha habido polémicas sonadas. La primera, el ataque gratuito a todo el cristianismo durante la ceremonia de inauguración, con esa parodia de la última cena de Leonardo da Vinci, con unas drag queen sin gracia ninguna que solo intentaron ridiculizar a la religión católica".

"Más polémicas será recordada la boxeadora argelina con serias dudas sobre su sexualidad y sobre si ha competido en igualdad de condiciones con las mujeres a las que se ha enfrentado. Se ha ganado a todas por cinco cero con una superioridad aplastante. Y luego ha estado también la polémica del estado del agua del río Sena".

"Se gastaron 1.400.000.000 de euros y nada más empezar propusieron a los triatletas quitar la prueba de natación y dejarlo en un duatlón. Se plantaron, dijeron que eso no, no cedían y después de aplazarlo sí que se celebró. El caso es que lo del Sena ha sido objeto de memes, pero lo que es peor, en ningún momento ha ofrecido una seguridad total a los deportistas que les tocaba echarse al agua y competir allí".

"A medida que vamos conociendo más detalles sobre la fuga de jamón, pues el escándalo crece. Han pasado ya cuatro días del show que ofreció el prófugo en Barcelona y Moncloa pretende que nos creamos que la responsabilidad es únicamente de los Mossos d'Esquadra y no lo vemos".

"Tiene lo suyo. Ya iremos con esos detalles que provocan que nuestra imagen en el exterior sea la de un país bananero. A Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable del CNI, hay que recordarles que la competencia del control de las fronteras es del Gobierno de España".

"Por eso el Tribunal Supremo quiere saber si se ha cometido un delito ante la inacción de Policía y Guardia Civil. Marlaska, tan, tan locuaz, cuando le conviene, no ha ofrecido ni un solo detalle del operativo. Ni uno. ¿Por qué no se hicieron los seguimientos correspondientes? ¿Y si se realizaron, qué es lo que falló? ¿Por qué no han salido a dar ninguna explicación?"

"Porque es evidente que si la cooperación entre Gobierno de España y Generalitat de Cataluña para que todo saliera según salió, sin la complicidad de las dos administraciones, Carles Puigdemont no se escapa. Pero a Sánchez no le convenía alterar a su socio prioritario en el Congreso. Tampoco quería que se aplazara la investidura de Salvador Illa. Y para Esquerra esta no era su guerra".

"Para los republicanos, la fiesta empieza con la meta puesta en el referéndum de autodeterminación, que es su siguiente objetivo. Pero con todo este escenario, sin un acuerdo previo en el que todos estaban implicados, la jugada no sale tan limpia. Eso no tengan duda. Y el resto es parte del escarnio".

"Lo del semáforo que se puso en verde para los peatones y claro, cómo se lo van a saltar los Mossos si total, sólo estaban persiguiendo a un delincuente que lleva siete años fugado como para saltarse un semáforo. Luego lo de los escoltas de Quim Torra facilitando la escapada de lo de una tenista paralímpica que hizo de chófer en la huida".

"Y por eso, en la imagen del famoso coche, porque era un Honda blanco, se ve una silla de ruedas plegada en el asiento del copiloto. En fin, todos tan chusco, tan ridículo, tan inverosímil, que sólo se entiende con ese acuerdo previo entre todos para que el expresidente se fuera por donde volvió y siga chuleando, colgando vídeos o poniendo mensajes en las redes sociales prácticamente cada día".

"Motivos tiene para chotearse. Se ha meado en la cara de todos. Ya le da igual. Ahora se habla de las responsabilidades penales a las que se enfrentan esos Mossos d'Esquadra detenidos y puestos en libertad por ayudar a fugarse de nuevo a Puigdemon. Tienen que estar preocupadísimos. Les veo temblando. Tienen la orden política y la garantía de que no les pasará nada".

"Y si les pasa ya recurrirán al Constitucional para que les salve. El paripé va a continuar unos días y ahora dicen que Asuntos Internos va a intentar localizar a los topos que colaboraron con todo para seguir tomando por tontos a la mayoría que no se cree que estaba todo pactado".

"Por cierto, mientras todos andamos entretenidos con las andanzas del prófugo Salvador Illa, ya ha formado su gobierno y hoy va a tomar posesión. Hay especial interés entre las terminales mediáticas del Sánchez en destacar que es el presidente, el primer presidente no independentista desde 2010, que es el primer gobierno en solitario del PSC en Cataluña, que se abre una etapa de concordia, que el procés ha terminado o que se ha puesto fin a la revuelta independentista comienza a chocar con lo poco que ya hemos visto de Salvador Illa que va a tener que ceder a las presiones de los que le han hecho presidente".

"Para empezar, Illa prescindió de la bandera de España en su toma de posesión. Esto así, para comenzar, no es mala carta de presentación. Luego el discurso fue exclusivamente en catalán, evitando hablar en español, no fuera incomodar a los suyos. Nada más empezar".

"Y luego dejó una perla, que es toda una declaración de intenciones. Prometió lealtad a las instituciones nacionales de Cataluña. ¿Cuáles son esas instituciones nacionales de Cataluña donde están contempladas jurídicamente? Otra prueba más que confirma la necesidad de inclinarse hacia posturas amables con el soberanismo en su gobierno, que hoy tomará posesión Salvador Illa ha incluido a dos dirigentes de la antigua Convergència y a dos cargos de Esquerra".

"Pero si no van a seguir vendiendo esa burra de que el constitucionalismo ha ganado en Cataluña, no sé. El inicio no es para confiar demasiado".