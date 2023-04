El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la declaración de Donald Trump tras ser acusado de 34 cargos

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la declaración de Donald Trump después de ser acusado penalmente.

"La verdad es que lo que se ha visto en las últimas horas no se había visto nunca es inédito que un expresidente de Estados Unidos. Ha estado durante unos minutos técnicamente detenido, aunque no le hayan esposado para evitar el show mediático porque tenga que comparecer ante un juez imputado por un presunto caso de corrupción. Pero es que Donald Trump ya nos tiene acostumbrados a cosas inéditas y esta es una más que tampoco deja de ser paradójica porque de todas las investigaciones que pesan sobre él, ha ido a recibir su primera imputación, posiblemente por la menos grave", destaca Barbosa.

Para el presentador, "lo más gordo lo tiene pendiente a cuenta del asalto al Capitolio, con eso de si incitó o no incitó a las masas a entrar por las bravas en el Congreso, y a cuenta de los papeles clasificados que se llevó a su casa cuando dejo la Casa Blanca". "Que eso debe de haberse puesto de moda porque a Biden también le pillaron papeles en casa de su etapa como vicepresidente con Obama", recuerda. El caso es que "Trump ha tenido que ir a que un juez de Nueva York, de origen colombiano por cierto, le confirmará los 34 cargos que pesan sobre él".

"Lo del momento picarón no dejaba de ser un asunto de índole personal que la muy puritana sociedad estadounidense podía hacerle pagar a Trump o no, pero judicialmente no hubo ningún problema hasta que un antiguo colaborador de Trump soltó el chanchullo de haber comprado el silencio de la actriz con fondos de la campaña", señala. De aquellos "líos de faldas, estos lodos judiciales ahora". La gran pregunta para Sergio Barbosa "es si esto puede acabar con las aspiraciones de Trump de presentarse a la reelección" o si, por el contrario, "le puede catapultar".

Barbosa repasa que "sus seguidores se han vuelto a reactivar en su defensa sin que haya habido incidentes destacables". Para el presentador también es importante "el foco mediático que este caso le ha vuelto a regalar". Porque en la política moderna, "el foco es fundamental haciendo bueno aquello que decía el torero de que hablen mal de ti, pero que hablen". También señala que "se ha venido a demostrar que en el Partido Republicano no hay todavía un candidato que dé la sensación de estar tan consolidado como para imponerse clarísimamente en unas primarias a Trump, por más que siga envuelto en sus líos judiciales".

"Sea como sea, ha vuelto a su casa de Florida tras su declaración y como se esperaba ha tirado de ese victimismo y ese estilo populista tan personal que tanto le renta de cara a su parroquia", destaca Barbosa, que finaliza reflexionando que "lo que está claro es que es un fenómeno en sí mismo y un síntoma de la encrucijada histórica en la que sigue EEUU".