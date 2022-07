El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': cuándo se va a pronunciar el Supremo sobre los ERE de Andalucía

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el primer Consejo de Ministros tras la restructuración del PSOE.

El presentador ha comenzado la mañana repasando la situación de los incendios que asolan nuestro país, destacando el que tiene lugar en Humanes, en Guadalajara, donde se han vivido "momentos de máxima tensión cuando un helicóptero que participaba en las labores de extinción ha tenido un accidente. Se ha incendiado al impactar contra el suelo, afortunadamente el piloto ha podido salir del aparato".

Por otro lado, es una jornada para "estar pendientes del supremo que tiene previsto resolver los recursos presentados contra la sentencia sobre los ERE fraudulentos de Andalucía. Un caso cuya sentencia conocimos en noviembre de 2019 que todavía no se ha hecho efectiva por los recursos. Entonces, la Audiencia Provincial de Sevilla determinó que durante una década la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, jugó un papel esencial para el reparto ilegal de 679 millones de euros".

"La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla está ahí, y ahora el Supremo tiene que determinar si la confirma o no. Todo apunta a que los recursos estaban ya resueltos hace semanas y ha esperado a que pasaran las elecciones en Andalucía para no interferir en el proceso. Una vez que Moreno Bonilla ha sido investido por mayoría absoluta y que ya ha presentado su gobierno tiene vía libre", ha desgranado.

En cuanto a las condenas, Herraiz ha explicado qué podría ocurrir: "De confirmarse acabarán con el ex presidente José Antonio Griñán en la cárcel. Está condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación de fondos y prevaricación. De la cárcel se libraría el también ex presidente Manuel Chaves, porque el fallo determinó 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero sin cárcel", y es que fuentes consultadas por COPE apuntan que ese fallo podría conocerse este mismo martes.

Primer Consejo de Ministros tras la reestructuración del PSOE

Por otro lado, este martes hay Consejo de Ministros: "Es el primero tras la reestructuración de la dirección del PSOE, en el que no se va a abordar el anunciado y publicitado -a diario- impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. Porque lo van a tramitar como proposición de ley y todavía no saben cómo lo van a sustanciar, no saben de aclarar cuáles van a ser los detalles. Mucho menos esa segunda derivada que pasa por prohibir a las eléctricas y a las entidades financieras que trasladen ese impuesto a sus clientes, vía subida de tarifas o incremento de las comisiones".

"Este es un asunto que está generando mucho debate entre los dos socios de Gobierno. Podemos ha llegado a pedir incluso cárcel para los directivos de esas compañías que repercutan el nuevo impuesto a sus clientes. Plantean crear un delito fiscal con penas de hasta diez años de prisión para quienes incurran en esa práctica. En el PSOE no parten de esa medida tan drástica, dicen que la están estudiando, y son conscientes de que la simple prohibición como tal, la promesa de impedir que el sector repercuta a sus clientes esa mayor presión fiscal, tiene un complicado ajuste legal", ha comentado el presentador de 'Herrera en COPE'.

Desde el Gobierno, "tampoco han definido con claridad por dónde van a morder a las eléctricas y a la banca. Lo único que han hecho es señalarles con el pretexto de que lo que se recaude irá para ese mantra que tanto repiten: el escudo social. Pero escudo social no es derivarlo luego a regalías como el bono cultural o la gratuidad de los trenes de cercanías, que no distinguen entre ricos y pobres, entre clases altas, medias o bajas".

"¿Dónde van a morder? Está por ver. Parece descartado que se vaya a incrementar el tipo de impuesto de sociedades. Y todo apunta a gravar con un 5% los ingresos por intereses y comisiones. Un impuesto a la comisión, que derivará en más comisión. Dicen que en total recaudarán 7.000 millones de euros en dos años, una cifra muy optimista que, si después no la recaudan, con el anuncio hecho, pues tampoco pasará nada", ha concluido.