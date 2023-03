El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la condena a Laura Borrás y el nuevo Código Penal de Sánchez

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la condena a Laura Borrás.

Antes, el comunicador destacó que "es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos resulta imputado": "El agraciado ha sido Donald Trump, al que según una filtración periodística, el martes le van a ir a buscar para que declare por el caso del dinero que pago a una señora con la que se conoce que tuvo un affaire de índole sexual. Donde está el problema, más allá de lo feo que es andar por ahí con una señora de moral distraída que no es su esposa, pues que le pago 130.000 dólares para que el tema no trascendiera en plena campaña electoral de 2016".

"Lo malo para Trump es que pudo haber cometido un delito de financiación electoral ilegal al camuflar ese dinero negro como una donación de campaña", señala Sergio Barbosa. Ahora, "habrá que ver si Trump declara por las buenas el próximo martes o monta el pollo, porque ya saben que está deseando hacerse la víctima y marcarse un Clara Ponsati con una detención mediática", concreta. "Esta noche ya ha hablado de caza de brujas contra él para que no pueda presentarse a las próximas elecciones", finaliza.

Si es grave que un expresidente de Estados Unidos sea imputado, "qué decir de un ministro del Interior español al que el Tribunal Supremo acusa con todas las letras de haber intentado interferir en el Poder Judicial". "Eso es lo que ha pasado en España a cuenta de la letra pequeña del fallo del Supremo contra la destitución del coronel Pérez de los Cobos que debería poner la cara colorada al ministro del Interior y obligarle a dimitir", reflexiona Sergio Barbosa: "Dimitir no creemos que dimita, pero llama la atención que tras conocer la sentencia del Supremo Marlaska ha comenzado a recoger un poco de cable".

"Ha querido matizar esa pataleta que tuvo en el Congreso cuando vino a insinuar que el se quitó de en medio a Pérez de los Cobos porque hubo algo raro en su gestión de los fondos reservados, una acusación gravísima que venía confirmar que el ministro iba a hacer todo lo posible por desprestigiar al coronel y evitar tener que devolverle su puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid", explica Sergio Barbosa.

En clave judicial, "resulta que la expresidenta del Parlamento de Cataluña la muy separatista y sectaria Laura Borràs ha sido condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.000 euros, cosa que a Borràs le ha sentado bastante mal". "A ver si con esto del nuevo Código Penal de Pedro Sánchez hasta Puigdemont se anima a volver a Barcelona antes de que acabe el año, como amenaza su abogado", reflexiona Sergio Barbosa.

"Llama la atención que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha dictaminado esa sentencia aproveche también para proponer al Gobierno un indulto parcial a Borràs para dejar la pena de cárcel en dos años y medio, de tal manera que no entre en prisión", destaca: "No es muy habitual de unos jueces condenen a alguien y al mismo tiempo digan que les parece demasiada condena, dejando caer que con que no pueda volver a hacerlo gracias a la inhabilitación que le ha metido los contribuyentes podemos estar tranquilos".